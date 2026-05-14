La Citroën Ami est un des succès inattendus de l’industrie automobile ces dernières années, avec plus de 100 000 exemplaires écoulés en France et sur différents marchés européens. La voiturette électrique accessible dès l’âge de 14 ans a récemment vu sa gamme s’élargir à une version Rip Curl (célèbre companie de surfwear australienne), série limitée à 1 600 unités.

Disponible à la commande depuis quelques jours, l’auto se reconnaît à sa carrosserie noire qu’égaient un habillage coloré exclusif, un aileron arrière et des jantes blanches de 14 pouces. Le dispositif se complète notamment de 3 boites de rangements colorées sur la planche de bord, 2 tapis de sol spécifiques assortis aux filets de porte, un filet central de séparation ainsi qu’une pince à smartphone. Cela fait de cette version Rip Curl l’exécution la plus luxueuse de la gamme Ami, et justifie un tarif de 9 260 € hors prime CEE, ou 64 € par mois sur 35 mois après un premier loyer de 1 000 € (somme modulable).

Une offre tentante, donc, mais qu’en concurrence une autre à laquelle il sera plus difficile de résister. Celle-ci concerne l’Ami Buggy, à la définition plus dépouillée puisque celle-ci remplace ses portières par deux battants métalliques, et se voit dotée d’un toit ouvrant qui permet de profiter au mieux des rayons du soleil quand on croise à 45 km/h, vitesse maximale de la bête, dont on rappelle au passage l’autonomie de 75 km.

Mais pour séduisante qu’elle soit, cette version semble peiner à se vendre, ce qui conduit Citroën à la brader littéralement avec une remise de 2 000 € valable jusqu’au 31 mai. Cela permet de définir une offre locative absolument imbattable, puisque l’auto vous revient à 39€ par mois sur 36 mois et 15 000 km, soit un coût total de 1 404 € sur 3 ans. Pour 13 € de plus par mois (soit 1872 € de coût total sur 3 ans), vous pouvez aussi bénéficier du service Ami Care (avec extension de garantie et entretien, notamment) pour une totale tranquillité d’esprit.

Certes, la conception de cette version Buggy la rend particulièrement sensible aux intempéries et en limite l’usage. Mais pour qui a la possibilité de stationner l’auto dans un endroit couvert, à la maison et/ou devant le lycée, difficile de résister à cette Citroën à prix d’Ami.