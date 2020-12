1. Comparatif - Citroën AMI vs Renault Twizy 45 : une guerre sans merci et sans permis

C'est à un comparatif un peu différent de d'habitude que nous vous convions aujourd'hui entre la Citroën AMI et la Renault Twizy 45, déjà par l'apparence étonnante de nos deux protagonistes mais aussi par le fait que vous avez sous les yeux deux quadricycles légers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que puissance et performances sont limitées, avec par exemple une vitesse maxi de 45 km/h, mais qu'en retour, elles peuvent être toutes les deux conduites à partir de 14 ans avec un simple BSR.

dailymotion

Commençons les présentations avec la nouvelle venue, la Citroën AMI ! Ce petit cube à roulettes n'est peut-être pas aussi original que la Twizy mais ça ne l'empêche pas de se distinguer fortement dans le trafic avec sa symétrie étonnante entre l'avant et l'arrière et sa porte conducteur s'ouvrant de façon inversée. Côté mécanique, elle est dotée d'un moteur électrique de 8 ch et 40 Nm alimenté par une batterie de 5,5 kWh, le tout n'ayant que 562 kg à emmener. Pour la recharger, rien de plus simple : il suffit de la brancher sur secteur et d'attendre environ 3 heures pour être à 100 %, ce qui offrira alors entre 60 et 70 km d'autonomie.

Passons maintenant à la Renault Twizy qui souffle cette année sa huitième bougie et qui n'a pas pris une ride. C'est toujours le même objet roulant non identifié avec ses quatre roues extérieures à la carrosserie, cet habitacle avec deux places en tandem et ses portes en élytres façon Lamborghini. La fiche technique n'a pas vraiment évolué depuis 2012, pour cette version 45 on a donc un moteur électrique de 5 chevaux et 33 Nm, c’est-à-dire 3 chevaux et 7 Nm de moins que l'AMI mais il est alimenté par une batterie à la capacité plus importante de 6,1 kWh et a une centaine de kilos en moins à déplacer, avec 446 kg sur la balance. Comme la Citroën, il se recharge exclusivement sur secteur et une charge complète prend environ 3 h 30. Par contre, il offre un peu plus d'autonomie, avec entre 80 et 90 km possible une charge.

Aspects pratiques : la Citroën AMI, évidemment

Cette AMI n'a beau faire que 1,39 m de large, elle se montre plutôt accueillante et ce, même avec deux adultes aux larges épaules, comme nous avons pu le constater. L'habitacle est particulièrement agréable par sa luminosité apportée par les grandes surfaces vitrées et, s'il n'y a pas de coffre en tant que tel, ce qui n'est pas si grave pour un véhicule à vocation avant tout urbaine, on compte de très nombreux rangements à bord, que ce soit au pied du passager, derrière les sièges, dans les portières ou même au pied du pare-brise.

De son côté, la Twizy, il faut bien le dire, peut s'apprécier seul mais un peu moins à deux. L'accès à la seconde place derrière le conducteur n'est pas facile même si cela s'arrange une fois installé si l'on ne souffre pas de claustrophobie. Question rangement, on trouve le rangement principal à la forme étrange dans le dossier du passager, se verrouillant et se déverrouillant avec une clé, et il y a deux petites boîtes à gant de part et d’autre de la planche de bord, c'est tout.

Victoire donc haut la main sur le chapitre de l'habitabilité de la Citroën AMI.

Pratique Renault Twizy 45 Citroên AMI Qualité de la finition















Rangements















Modularité -- -- Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement -- -- Places AR : longueur aux jambes -- -- Places AR : largeur aux coudes -- -- Places AR : garde au toit -- -- Plancher plat -- -- Note : 10 /20 14 /20 Explication des critères de notation

Budget : la Citroëm AMI, assurément

Est-ce qu'il en est de même pour le chapitre budget ? Oui, et ça l'avantage se compte plus en milliers d'euros qu'en centimes, car ce Twizy 45 n'est pas donné, loin de là. Il faudra en effet compter au moins 10 000 € pour en devenir intégralement propriétaire. Il y a sinon la possibilité de l'acheter pour 7 540 € puis régler chaque mois au moins 30 € de location de batterie.

La Citroën AMI, elle, démarre à 6 900 € en achat intégral et peut même se louer sur 48 mois avec un loyer mensuel démarrant à 19,90 € après un premier versement de 3 541 €. Pour faire simple : il n'existe aujourd'hui pas d'autres façons de se déplacer à l'abri avec un véhicule électrique neuf pour moins cher, surtout parmi les voitures sans permis qui sont hors de prix.

Budget Renault Twizy 45 Citroên AMI Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne -- -- Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 13,1 /20 13,7 /20 Explication des critères de notation

Prix/équipements : la Citroën AMI, certainement

Compter les équipements pour ce comparatif diffère fortement par rapport à d'habitude où l'on vérifie la présence ou non de régulateur de vitesse adaptatif, de navigation ou de sellerie cuir. Dans le cas de la Twizy, on dispose de quatre roues, d'un volant et c'est à peu près tout. Il faudra aller chercher dans les options ces portes en élytres à 590 €, le désembuage du pare-brise à 100 €, le système audio Bluetooth avec prise USB à 350 €, l'aide au parking arrière à 165 € ou encore le toit transparent à 250 €. Côté sécurité, on a tout de même un airbag mais pas d'ABS ni d'antipatinage. Mais les plus grosses lacunes de cette Twizy, c'est avant tout l'impossibilité de la verrouiller, même avec l'option des, portes et le fait qu'il n'y ait pas de chauffage, ce qui paraît incroyable à dire.

Après la Twizy, la Citroën AMI a l'air d'une Mercedes Classe S avec ses portes qui se ferment et ses fenêtres qui s'ouvrent, son chauffage et même une station d'accueil pour votre smartphone qui se transforme alors en système multimédia. En option, on trouve avant tout une grande palette de personnalisation, avec un grand choix de stickers et d'enjoliveurs. Évidemment, l'AMI remporte donc aussi cette partie équipement.