Comparatif statique - Citroën Ami VS Microcar Dué: l’indépendance sans permis

Le 27 février, Citroën présentait en grande pompe sa dernière création, un modèle 100 % électrique : l’Ami. Mais à y regarder de plus près, il ne s’agit pas d’une voiture mais d’un quadricycle à moteur conduisible par toutes les personnes n’ayant pas le permis voiture (B), que ce soit des adultes ou des jeunes à partir de 14 ans. Ces deux types de clientèle sont également la cible des constructeurs de voitures sans permis et notamment Ligier/Microcar, qui est le principal acteur sur le marché.

ENCADRE A qui s'adressent ces véhicules? Que ce soit des voitures sans permis, la Renault Twizy ou cette Citroën Ami, tous ces véhicules ne sont pas des voitures, mais des quadricyles à moteur, c'est à dire qu'ils sont accessibles sans permis. La clientèle se compose donc des jeunes âgés de 14 ans au minimum, ou des personnes n'ayant pas eu l'envie ou la possibilité de passer le permis. Cela concerne également les conducteurs ayant perdu le fameux papier rose.

Même si le constructeur aux chevrons utilise une belle rhétorique en affirmant que l’Ami n’est ni une voiture sans permis ni une voiturette, mais un « objet de mobilité », on peut toutefois affirmer que la firme française débarque bel et bien sur ce segment à l’image de Renault avec son Twizy, il y a quelques années. Toutefois, Citroën a élaboré un véhicule moins atypique que celui de la firme au losange qui est partiellement ouvert, ce qui a contribué en partie à son échec commercial.

Reprenant l'appellation d’Ami, apparue pour la première fois dans les années 60, avec l’Ami 6, l’Ami version 2020 est très proche du concept Ami One dévoilé à l’occasion du salon de Genève 2019. Elle se caractérise par une symétrie quasi parfaite de sa proue et de sa poupe, une longueur de 2,41 m, une largeur de 1,52 m et un diamètre de braquage de 7 m. Une porte antagoniste côté conducteur lui permet d'être rigoureusement identique à son homologue côté passager. Une seule teinte : le Bleu Ami, mais un programme de personnalisation permet de singulariser son modèle avec de nombreux stickers compris dans des packs.

Face à elle, la Microcar Dué mise aussi sur son design original pour attirer la clientèle avec son profil de coupé qui lui donne des faux airs de Fiat 500. Sa longueur atteint les 2,87 m. Comme sur l’Ami, une seule teinte est disponible. Il s’agit du Blanc glacier. Extérieurement, la Microcar a tous les attributs d’une « vraie » voiture en réduction. Plus traditionnelle, elle étonnera moins que l’Ami au look vraiment décalé.

Habitacle/ aspects pratiques/équipement : la Microcar prend les devants.

Pour ce qui est de l’habitacle, deux philosophies s’opposent. Celui de l’Ami est basique pour ne pas dire spartiate et ne cherchez pas le coffre car il n’y en a pas. Pas très pratique pour les courses. Il faudra juste se contenter de nombreux rangements intérieurs.

À bord de la Dué, c’est une autre histoire. Sa planche de bord est très proche d’un modèle classique. Comme sa concurrente du jour, il s’agit d’une deux places mais la voiture sans permis possède, pour sa part, un coffre plutôt généreux de 200 litres. Attention, le seuil de chargement reste relativement haut, ce qui peut s’avérer contraignant pour le chargement d’objets lourds ou volumineux. C’est toutefois un vrai avantage par rapport à sa rivale, d’autant plus que l'intérieur est riche en rangements.

Pour l’équipement, il ne faudra pas être trop exigeant car celui-ci est plutôt minimaliste sur nos deux modèles. La Dué propose toutefois deux niveaux de finition. Avec le « haut de gamme », vous pourrez ainsi profiter de la sellerie tissu, du pré-équipement radio et d’un éventail de couleurs plus conséquent. Ce niveau donne accès à certaines options comme la climatisation, les jantes alliage 15 pouces, la radio Pioneer avec caméra de recul ou même une garantie de 3 ans kilométrage illimité avec assistance et dépannage inclus. Moins de possibilités pour l’Ami, qui fonctionne avec des packs.

Budget : l’électrique moins onéreux

La Microcar Dué est affichée 8 990 et 11 398 €. La Citroën Ami, qui vient juste de dévoiler ses prix, est vendue pour sa part entre 6 900 € et 8 960 € (desquels il faut déduire le bonus écologique de 900 € ). Avantage donc important pour cette dernière, qui joue d’ailleurs la carte de l'originalité en étant commercialisée dans une trentaine de magasins Fnac et Darty.

Les différents prix de la Dué

Dué Progress Initial Dué Progress Initial Dué Progress DCI Prix 8 999 € 10 399 € 11 398 €

Les différents prix de l'Ami

Ami Ami My Ami My Ami Pop My Ami Vibe Prix 6 900 € 7 300 € 7 800 € 8 260 € Prix bonus de 900 € déduit 6 000 € 6 400 € 6 900 € 7 360 €

En location, si l’on prend une Ami Vibe, il faudra compter 24,96 € par mois après avoir réglé un apport de 4 468 € pour une location longue durée sur 48 mois. Pour la Dué Initial, ce sera 80,56 €/mois pour une durée semblable et après un apport de 3 100 €. On arrive donc à un coût total de 5 666 € pour la Citroën contre 6 967 € pour la Microcar.

Sur route : tout dépend de l’utilisation

L’Ami et la Dué peuvent être conduites sans permis à partir de 14 ans seulement avec le brevet de Sécurité Routière mais en contrepartie, puissance et vitesse maxi sont limitées.

L’Ami développe une puissance de 6 kW (soit 8,2 ch) pour une vitesse maximale de 45 km/h. Sa batterie de 5,5 kWh lui permet de revendiquer une autonomie de 70 km. Elle peut se recharger en trois heures sur une prise 220V 10A à condition bien évidemment d’avoir les infrastructures de recharge. Pas de problème de ce type sur la Dué puisqu’il s’agit d’un moteur diesel d’une puissance de 6 kW, dénommé Progress. Les versions hautes peuvent recevoir pour leur part un moteur dCi plus moderne. Les deux blocs sont annoncés pour une consommation moyenne de 3,6 l/100 km mais le second se révèle plus coupleux.

Conclusion : l’Ami de la liberté



Sauf si vous parcourez plus de 70 km par trajet, ce qui est rarement le cas de la plupart des propriétaires de ce type de voiture, la Citroën représente une bonne idée. Originale, avec un prix plus abordable qu’une voiture sans permis, l’Ami apparaît comme plus en adéquation avec l’époque actuelle et elle aura enfin le grand avantage de pouvoir circuler dans les agglomérations, quelle que soit la politique environnementale qu’elles auraient pu adopter.