Citroën Ami électrique : la gamme, les prix dès 6 000 € avec le bonus

Dévoilée fin février, la Citroën Ami pourra être commandée en ligne à partir du 11 mai. La marque présente aujourd'hui en détail les différentes versions qui seront disponibles. Pour ceux qui auraient manqué les épisodes précédents, on rappelle que l'Ami est une petite auto 100 % électrique, longue de 2,41 mètres seulement. Elle a deux places.

Elle rentre dans la catégorie des quadricycles, avec une vitesse limitée à 45 km/h. Sa petite batterie lithium-ion de 5,5 kWh lui donne une autonomie de 75 km. L'avantage de cette petite capacité est que la recharge sur une prise standard 220V se fait en 3 heures seulement. À la différence de la Renault Twizy, la carrosserie est fermée.

L'Ami est proposée avec une version de base "Ami Ami" facturée 6 900 €. Mais l'auto profite du bonus des quadricycles, qui est de 900 €, ce qui donne donc un prix de 6 000 € bonus déduit. C'est canon... mais il n'y a rien à signaler côté équipements, l'auto faisant tout bonnement l'impasse sur les airbags, la radio, la clim...

Pour 400 € de plus, soit 7 300 € hors bonus, on a le kit de personnalisation "My Ami", disponible en quatre couleurs : gris, bleu, orange ou kaki. Ces couleurs se retrouvent sur les roues, les custodes, la gélule en bas de porte. Surtout, le kit comprend des éléments de décor fonctionnels : filet central de séparation, filet de porte, tapis de sol, bac de rangement sur la planche de bord, crochet pour sac, pince pour smartphone, modem de connexion pour l'application My Citroën sur le téléphone.

Ensuite, il y a les Pack Pop à 7 800 € et Pack Vibe à 8 260 €. Ces packs ont les éléments de décor de la "My Ami" plus des stickers (orange et typés fun avec spoiler arrière sur la Pop, gris et typés chic avec la Vibe).

A noter que la voiture peut être livrée à domicile, après l'achat en ligne (forfait à 200 €). Les livraisons commenceront fin juillet.

Les différents prix de l'Ami

Au comptant

Ami Ami My Ami My Ami Pop My Ami Vibe Prix 6.900 € 7.300 € 7.800 € 8.260 € Prix bonus de 900 € déduit 6.000 € 6.400 € 6.900 € 7.360 €

En location longue durée 48 mois

C'est la formule qui sera mise en avant par Citroën, qui promet ainsi une voiture à 19,99 € par mois, batterie incluse, le prix d'un forfait de téléphone. Il faut toutefois payer un premier loyer majoré qui représente pas loin de la moitié du prix comptant !

LLD 48 mois Ami Ami My Ami My Ami Pop My Ami Vibe 1er loyer 3.541 € 3.941 € 4.224 € 4.468 € 1er loyer bonus déduit 2.641 € 3.041 € 3.324 € 3.568 € Loyer mensuel 19,99 € par mois 19,99 € par mois 24,98 € par mois 24,96 € par mois

Citroën proposera aussi des formules 24 et 36 mois.