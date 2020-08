Essai vidéo - Citroën Ami : que vaut l’électrique à 6 000 € ? 

EN BREF Quadricycle électrique 70 km autonomie À partir de 6 000 € (bonus 900 € déduit)

Les concepts cars ne restent pas toujours lettre morte. En voici une nouvelle preuve avec l’Ami, qui est directement issu du concept Ami One qui avait été dévoilé à l’occasion du salon de Genève 2019. Le modèle de série reprend donc les principales originalités avec la symétrie parfaite entre la proue et la poupe. Le seul moyen de faire la différence est de regarder la couleur des feux. Toutefois, il faut signaler que le style est plus simple que celui du concept avec par exemple la disparition des feux à LED. L’autre particularité réside aussi dans l’utilisation des mêmes portières pour les deux côtés. Un choix qui entraîne une ouverture inversée : classique pour le passage et suicide pour le conducteur.

La volonté de diminuer les coûts est visible dans les matériaux basiques que ce soit pour la carrosserie en plastique brute au coloris unique avec une structure de toit apparente qu’à l’intérieur avec une planche de bord au style minimaliste élaborée avec du plastique peu valorisant. Pour avoir un peu de fantaisie, il est possible d’opter pour des stickers de couleurs positionnables à différents endroits (roues, portières, custodes). Autres contraintes, les vitres ne s’ouvrent pas de façon traditionnelle mais uniquement de moitié.

L’instrumentation est réduite à la portion congrue avec un petit écran qui affiche la vitesse, l'autonomie et le kilométrage. Pour toutes les informations, il faudra passer par votre smartphone. Certaines concessions concernant le confort seront obligatoires avec l’absence d’autoradio, de rétroviseur intérieur ou de pare-soleil.

Longue de 2,41 m, large de 1,39 m et haute de 1,52 m, l’Ami peut accueillir seulement deux passagers qui sont installés l’un à côté de l’autre et non l’un derrière l’autre comme sur le Twizy. L’ambiance intérieure est agréable avec une grande luminosité. Revers de la médaille, au moindre rayon de soleil, il fait vite très chaud. Malgré des mensurations contenues, l’espace à bord est satisfaisant mais attention les sièges sont très fermes et ne disposent d’aucun maintien latéral. Coté aspects pratiques, il faudra composer avec de très nombreux rangements intérieurs que ce soit au niveau de la planche de bord ou des portières. En revanche, il faudra voyager léger car l’Ami ne possède pas de coffre.