Vous n’imaginez pas ce que ce spécialiste peut faire de votre Citroën Ami

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Citroën Ami a totalement changé le marché des petites voiturettes sans permis. Avant elle, il fallait souvent dépasser de beaucoup les 10 000€ pour s’offrir une auto sans permis thermique, au fonctionnement bruyant. Arrivé en 2020, ce modeste véhicule à deux places accessible dès 14 ans possède un petit moteur électrique, des batteries lui permettant de parcourir 75 km sur une seule charge et coûte sensiblement moins cher : 6 900€ à sa sortie il y a six ans, 8 190€ au minimum pour le modèle actuel.

Devenue le leader incontesté du marché des quadricycles sans permis en Europe (épaulée aussi par la Fiat Topolino et l’Opel Rocks-e moins connue), cette Citroën Ami a fleuri dans tous les centres-villes. Colin Bontemps, un jeune entrepreneur de 24 ans, s’est dit que le succès était tel qu’il était temps de monter un garage spécialisé dans les réparations de ce modèle ainsi que sa personnalisation.

« 54 Citroën Ami réparées »

Comme le rapportent les journalistes d’Actu.fr, le garage Ami Repair est devenu le premier en France à se concentrer uniquement sur ces véhicules. Certes, la vocation très « locale » de ces véhicules interdits d’autoroutes et de voies rapides (bridés à 45 km/h en vitesse maximale) limite la clientèle à un cercle régional (sauf à faire venir les véhicules par camion) mais d’après le site officiel d’Ami Repair, pas moins de 54 exemplaires de la petite voiturette française ont déjà été réparés.

Et Ami Repair ne se contente pas de les réparer, justement : il propose aussi de vrais travaux de personnalisation pour ceux qui trouvent cette machine trop banale. Jantes, peintures et autres « coverings », amélioration de l’intérieur (garnitures de sièges…) ou même transformation de l’Ami en semi-cabriolet, tout semble possible ou presque chez ce spécialiste d’un genre nouveau.

10 Ami en réparation chaque semaine

Situé à Saint-Orens-de-Gameville près de Toulouse, le garage va devoir migrer vers des locaux plus grands pour répondre à la demande. Il s’installera à Castanet-Tolosan, toujours dans la Haute-Garonne, afin de pouvoir traiter davantage de clients (il gère actuellement 10 voitures par semaine au garage). A noter qu’il propose aussi un service de réparation à domicile et un véhicule de prêt (une Citroën Ami, évidemment) pour ceux qui se rendent au garage.