Voilà comment la Citroën Ami essaie d’exister face à la Fiat Topolino

La Citroën Ami a véritablement changé tout l’écosystème des microcars. Devenu un modèle incontournable pour les adolescents, elle s’impose désormais comme une voiture sans permis incontournable face aux « VSP » à l’ancienne. En 2024 après quatre ans de carrière, elle s’était déjà écoulée à plus de 50 000 exemplaires en Europe.

Depuis l’année dernière, en revanche, elle doit composer avec une cousine particulièrement encombrante. La Fiat Topolino reprend le même châssis et la même motorisation, mais avec un design beaucoup plus « mignon » et italien. Même si elle coûte plus cher (9 890€ au minimum contre 8 190€ pour l’Ami dans sa version de base), elle a largement pris l’avantage sur la Française dans les ventes d’après nos informations).

Une Ami Vision Rip Curl pour répondre à la Topolino Vilebrequin ?

Il y a visiblement une demande pour ce genre de véhicule dans des versions très « lookées », comme l’a prouvé le succès de la récente Fiat Topolino Vilebrequin (qui sera finalement produite davantage que prévu pour s’adapter à l’intérêt de la clientèle malgré son prix élevé de 13 490€).

Chez Citroën, après les versions « Buggy » en série limitée de l’Ami qui avaient déjà très bien marché, on présente ainsi un exemplaire spécial issu d’une « collaboration » avec la marque de surfeurs Rip Curl. L’Ami Buggy Rip Curl Vision est un modèle unique intégrant tous les codes de la petite voiture de plage « cool », dans une version plus « baroudeuse » que la Topolino Vilebrequin.

Une série limitée à venir ?

Pour l’instant, Citroën ne précise pas s’il est prévu de proposer une nouvelle série spéciale sur la base de cet exemplaire qui sera exposé à l’occasion du prochain Rip Curl GromSearch à Hossegor. Mais cela ferait parfaitement sens avec une tarification du même genre que celle de la Topolino Vilebrequin. A suivre, donc.