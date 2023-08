Opel Rocks e-xtreme : au volant du plus délirant quadricycle électrique !

Nous vous en parlions en décembre dernier : pour faire parler de sa Rocks-e, clone de la Citroën Ami, Opel avait décidé de lancer un concours mettant en concurrence, via les réseaux sociaux, les designers en herbe. Le thème ? Imaginer une déclinaison innovante de la citadine électrique. L'intérêt ? Voir son concept devenir réalité, la marque au Blitz s'étant engagée à concevoir un exemplaire du modèle jugé le plus audacieux.

Et c'est le dessin "Rocks e-xtreme" de Lukas Wenzhöfer, étudiant à l’université de design de Pforzheim/Baden-Württemberg, qui a été retenu. Et si l'on pouvait croire que ce projet en resterait au stade de bibelot promotionnel, le constructeur nous a invités à venir le détailler en Allemagne et à en prendre le volant. Sur une route privée bien sûr, car l'auto n'ira pas (hélas ?) jusqu'au stade de l'homologation…

Pour sûr, l'initiative peut prêter à sourire, d'autant que le groupe motopropulseur reste inchangé avec une puissance "décoiffante" de 12 chevaux et une batterie de 5,5 kWh seulement. Mais les amateurs de buggies ne resteront peut-être pas insensibles face à l'arceau extérieur supportant un gros aileron arrière et des projecteurs additionnels à LED, et surtout aux trains roulants copieusement revus avec garde au sol et voies largement augmentées, train avant à double triangulation et pneus "Maxi Rally" (185/65 R14).

Sans grande surprise, l'engin est hélas peu à l'aise sur l'asphalte, seule surface où il nous a été possible de l'essayer : entre les gommes à crampons et la géométrie généreusement modifiée, le Rocks e-xtreme est devenu très flou et peu coopératif en virages. Par ailleurs, l'amortissement semble attendre les grosses contraintes pour se mettre au boulot. Enfin, on y perd en maniabilité. Un petit galop hors-piste aurait été préférable pour évaluer réellement les capacités sur sol meuble même si, de toute évidence, le moteur ne paraît pas apte à grimper des dunes…