Opel va construire une voiturette électrique complètement folle

L’Opel Rocks-e n’est qu’une Citroën Ami rebadgée et commercialisée par la marque à l’éclair dans certains marchés. Comme la petite Française, elle se contente d’une présentation assez minimaliste avec un tout petit moteur électrique de 12 chevaux connecté à des batteries de 5,5 kWh. Une solution intéressante pour les déplacements urbains, ne nécessitant pas de permis de conduire et coûtant moins de 10 000€.

Mais la Rocks-e xtreme, elle, donne plutôt dans les délires mécaniques du genre de la Renault Twizy F1. Imaginée virtuellement par le designer allemand Lukas Wenzhöfer dans le cadre d’un concours organisé par Opel proposant de dessiner la Rocks-e la plus créative possible, elle a séduit le jury du constructeur allemand au point d’être désignée comme le projet le plus réussi. Et comme le prévoyait le concours pour le vainqueur, elle sera construite par Opel en exemplaire unique.

Une Rocks-e de l’extrême

La Rocks-e xtreme conserve bien le châssis de la voiturette électrique, mais elle possède des trains roulants très différents avec des suspensions à doubles triangles et des pneus tout-terrain (en plus d’un énorme aileron fixe à l’arrière et d’une structure tubulaire autour de la carrosserie). Précisons qu’il ne s’agira que d’un exercice de style, Opel n’ayant pas vocation à commercialiser un enfin aussi fou.