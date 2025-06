La marque au blitz prépare une version sportive (GSE) électrique de l’Opel Mokka.

Pour les rallyes disputés avec des modèles électriques, Opel pour le moment compte sur l’Opel Corsa-e, mais bientôt ce sera le SUV Opel Mokka GSE Rally qui s’illustrera dans les compétitions de rallye selon les nouvelles règles eRally5 de la FIA. Afin d’homologuer ce modèle de rallye, Opel est obligé d’homologuer une version civile, celle-ci devrait disposer aussi de la même motorisation électrique de 280 ch.

Ainsi à l'exemple d'Abarth qui dispose de l’Abarth 600e de 280 ch ou d'Alfa Romeo, qui avec l’Alfa Romeo Junior Elittrica Veloce dispose d’une version survoltée, Opel avec l’Opel Mokka GSE aura aussi droit à une version qui devrait décoiffer. Celle-ci pourrait aussi exister aussi, dans une déclinaison moins puissante avec un électromoteur de 240 ch.

Une version rallye qui existera aussi en version « routière »

C’est l’Opel Mokka GSE « de route » qui a été surprise par nos chasseurs de scoop. Par rapport à la version « Rally » qu’Opel a déjà présentée et qui viendra s’illustrer dans le cadre de la nouvelle catégorie eRally5 voulue par la FIA. La version routière devrait être un peu moins exubérante en ce qui concerne son style, mais pour ce qui est de la mécanique, elle devrait être proche et disposer afin de passer les 280 ch sur la route par l’intermédiaire des roues avant, d’un différentiel autobloquant Torsen et de pneus taille basse.

Une autonomie qui devrait être limitée

En revanche pas d’arceau de sécurité dans l’habitacle, pas non plus de boîte de vitesses « course », mais il y aura sans doute des sièges baquets plus confortables et plus moelleux que les modèles Sparco qui meublent l’Opel Mokka GSE Rally. Afin de bénéficier d’une autonomie suffisante pour une utilisation de « tous les jours », la batterie devrait afficher une capacité de 54 kWh, et l’autonomie pourrait s’approcher les 350 km (sur route et en ville) à condition de ne pas trop titiller l’accélérateur.