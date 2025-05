L'Opel Mokka GSE est un SUV électrique de rallye !

Opel ne commercialise plus de voitures sportives, même si l’Astra GSe hybride rechargeable a un temps essayé de revendiquer ce positionnement (avec beaucoup d’abus comme on a pu le vérifier lors de notre essai).

Mais alors que le constructeur allemand possède une vraie tradition de modèles sportifs et amusants à conduire (souvenez-vous des Corsa et Astra OPC par exemple), la marque à l’éclair vient d’annoncer de nouvelles versions sportives électriques à venir. Badgés « GSE », ces modèles ont vocation à prendre la route comme les Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Elettrica et autres futures Lancia Ypsilon HF et Peugeot E-208 GTI.

Un Mokka GSE réservé à la compétition, pour l’instant

Le Mokka GSe Rally que vous pouvez observer dans les images de cet article inaugure effectivement ce badge sportif et électrique « GSE ». En revanche, il se limite pour l’instant à la compétition : avec son arceau tubulaire intérieur et sa préparation châssis, il a été conçu pour répondre à la nouvelle réglementation eRally5 mise en place par la FIA pour attirer les constructeurs automobiles avec des voitures électriques. Cette réglementation se veut l’équivalent électrique du Rally5, réservé aux modèles faiblement préparés (en opposition aux Rally1 du WRC ultra-efficaces et très coûteuses).

« Un différentiel à glissement limité à plusieurs disques et une boîte de vitesses de course, ainsi que des arbres de transmission et des moyeux de roue renforcés, assurent une propulsion puissante. Le châssis a été conçu en version légère. La suspension de rallye parfaitement ajustée de Bilstein se compose de ressorts McPherson renforcés et de supports uniball sur l’essieu avant, ainsi qu’un essieu arrière rigide avec des ressorts et amortisseurs modifiés », peut-on lire dans le communiqué officiel du Mokka GSe Rally. Il semble posséder le même moteur électrique de 280 chevaux (et batteries de 54 kWh) que l’Abarth 600e et ses cousins sportifs routiers du groupe Stellantis, mais avec une « boîte de vitesses de course » et une gestion de batterie différente.

Débuts en compétition ce week-end

Opel précise que le Mokka GSe Rally prendra part à sa première compétition ce week-end (23-24 mai) à l’occasion du rallye d’Eindhoven. Il y côtoiera les modestes Corsa Rally Electric de la coupe Opel et nous, on se demande si ce Mokka GSE existera aussi en version routière.