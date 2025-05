Déjà 900 commandes pour la terrible Renault 5 Turbo 3E, qui augmente son tarif

A ce jour, 00 exemplaires de la Renault 5 Turbo 3 E ont déjà été commandés. C’est Fabrice Cambolive, le patron de Renault, qui l’a indiqué en tout début d’après-midi sur son compte Linkedin personnel. La mauvaise nouvelle, pour quiconque voudrait se porter acquéreur de l’un des 1080 exemplaires encore ouverts à la commande, est que le prix de la voiture a déjà augmenté de 3,2% par rapport à celui annoncé au lancement en avril, pour passer de 155 à 160 000 €.

Certes, Renault avait prévenu qu’à l’issue de l’enregistrement des 500 premières commandes de la R5 Turbo 3E, son prix de base serait susceptible d’être revu à la hausse. Or, quelques heures avaient suffi à franchir ce cap, ainsi que le même Fabrice Cambolive l’avait indiqué le 24 avril dernier : "Breaking news, on a déjà atteint les 500 commandes client en quelques heures pour la voiture, en plus de 200 autres commandes posées par les concessionnaires qui jouent un rôle important dans ce projet innovant. L'enthousiasme est palpable, tout comme la demande. Tout porte à croire que les 1 980 unités, limitées à quelques exemplaires, s'arracheront rapidement ; réservez dès maintenant pour éviter toute déception !" Dont acte.

La bonne nouvelle, malgré tout, est que la puissance de la voiture a elle aussi été revue à la hausse depuis le mois d’avril, passant de 540 à 555 ch. Les performances ne s’en trouvent pas bouleversées, avec un 0 à 100 km/h toujours évalué à moins de 3,5 s et une relance de 80 à 120 km/h à moins de 2 secondes, mais Renault prend soin de préciser qu’il s’agit de "spécifications techniques susceptibles de variations jusqu'à l'homologation du véhicule." En d’autres termes, les performances pourraient être encore revues à la hausse…tout comme le prix de la bête, sait-on jamais.