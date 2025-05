La Fiat Panda 4x4 nous revient électrifiée

Depuis que Fiat a dévoilé la nouvelle Grande Panda, on attendait que la marque présente sa version 4x4. Cette déclinaison est incontournable depuis le premier modèle apparu 1983, le public montagnard à qui elle se destine en priorité en appréciant l’agilité et la rusticité.

Mais les temps changent, et la Grande Panda s’électrifie. Si le premier communiqué de presse ne donne aucune précision technique sur le futur modèle de série, il fait état d’un essieu arrière électrifié dont on peut subodorer qu’il fonctionnera de concert avec le nouveau moteur thermique à hybridation légère et développant 110 ch, affichée à partir de 18 900 €.

Une telle solution serait plus dans l’esprit de la Panda originelle, simple et abordable, que celle consistant à reprendre le groupe motopropulseur de la Jeep Avenger 4xe, certes plus puissante (145 ch) mais aussi plus onéreuse (à partir de 32 750 €).