Le PSG vise l'usine Stellantis de Poissy pour installer son futur stade de foot

Cela fait des mois que la rumeur court. L’usine Stellantis de Poissy, pourrait être fermée et une partie de ses 170 hectares vendue au club de foot du PSG en quête de 50 ha pour accueillir sa future enceinte sportive. Les discussions entre le constructeur automobile, les autorités et Qatar Investment Authority (actionnaire majoritaire du PSG) iraient bon train.

Si dans un premier temps la ville de Massy (Essonne) avait les faveurs du club parisien, la piste du site Stellantis de Poissy (Yvelines), dans l'Ouest parisien, se serait réchauffée. De quoi inquiéter les 2 600 salariés de l'usine. L'insistante rumeur sur la venue du club parisien, laisse présager une future fermeture de la dernière usine automobile de la région parisienne, dont le sort demeure en suspend.

Le sort de l’usine décidé fin 2025

Depuis les annonces de Carlos Tavares, en marge du Mondial de l’automobile de Paris 2024, en octobre dernier, tout le monde sait que Stellantis cherche à redéfinir son activité à Poissy. Dans le flot de fermetures annoncées, l’ex-directeur général du groupe automobile, s’était voulu rassurant concernant l’avenir des usines françaises et italiennes dont le plan de charge serait assuré jusqu’en 2032. Un bol d’oxygène pour les sites de production, sauf pour Poissy, dont la décision doit être prise fin 2025. Malgré les promesses d'y maintenir une production jusqu'en 2028, l’avenir incertain de la chaîne de production (DS 3 Crossback et Opel Mokka) tient plus que jamais à un fil.

Pour l’heure aucune rien n'est acté. Ni Stellantis, ni le PSG ne confirment ce qui demeure de l’ordre de la rumeur. Il n’empêche. D’après le parisien de ce 12 mai " L’ombre du Qatar ", propriétaire du club de foot parisien, planerait sérieusement au-dessus du dossier. Le finaliste de la ligue des champions, pourrait profiter de ce moment de forte médiatisation pour peser de toute son influence. D’autant que le site de Poissy coche toutes les cases.

Poissy cumule les atouts

À commencer par la proximité géographique avec le nouveau centre d’entraînement du PSG, inauguré en novembre dernier (59 hectares et 16 terrains de foot). Côté accessibilité, l’usine est proche des transports en commun. Le RER A, bientôt Eole (le RER E) et le prolongement du Tram 13 permettent une desserte massive et rapide du lieu. Poissy se trouve ainsi à moins d’une demi-heure du centre de Paris. Les autoroutes A 13 et A 14, toutes proches, présentent l'avantage de pouvoir relier facilement l'ensemble du grand Paris, de la région Île-de-France et au-delà drainer un public venu de Normandie.

Bleu PSG contre bleu de travail

Reste à savoir ce que Stellantis souhaite véritablement faire de son foncier. Le dossier du PSG serait sur la table… parmi d’autres. Dont celui du déménagement de la prison centrale, actuellement en centre-ville, souligne ce lundi le Parisien. Si d'après une source proche du dossier " le site a un avenir industriel ", les syndicats soucieux, appellent à une mobilisation jeudi 15 mai. Le match des bleus de travail face aux stars du foot business.