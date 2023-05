Fin des péages sur l’A13 et l’A14, le chantier débute

Certains automobilistes l’ont peut-être déjà remarqué, des travaux débutent sur le tronçon reliant Caen à Paris, au niveau des barrières de péage. Plus de deux ans après l’annonce, le chantier a démarré ce mardi 9 mai et devrait encore se poursuivre pendant quatre ans.

Le but est de « transformer les 210 km de l’axe A13-A14 en autoroute flux libre ». Les travaux visent donc à retirer les cinq barrières de péage et à installer de nouveaux systèmes de paiement afin de limiter la formation de bouchons, surtout lors des week-ends. À la différence des télépéages tels que l’on connaît aujourd’hui, il sera possible de passer sans ralentir, à la vitesse autorisée.

La société Sanef estime que 1,7 million d’heures de conduite seront économisées chaque année. Un chiffre qu’il sera difficile de vérifier, mais il ne fait aucun doute que le péage du Buchelay est particulièrement chargé lors des trajets domicile-travail et aussi lors des départs et retours de week-end. Le trafic peut atteindre jusqu’à 120 000 véhicules par jour sur les sections les plus fréquentées.

Un dispositif déjà expérimenté

Ce principe de « flux libre » existe déjà sur les autoroutes A79 et A4 (au niveau de Boulay). Il s’agit d’un portique qui détecte la plaque d’immatriculation ou le badge de télépaiement. Il est aussi possible de régler via une carte bancaire en créant un compte personnel sur le site de la Sanef. Enfin, la dernière possibilité est de payer en ligne ou sur une borne dédiée dans les 72 heures après le passage. Le même principe, de fonctionnement et de paiement, devrait être utilisé sur l’A13 et l’A14.

Au total, ce ne sont pas moins de 14 sites qui seront transformés. Les premiers sont les péages de Cagny (échangeur A13/A813) et Incarville (échangeur A13/A154). Il est prévu que pendant toute la durée des travaux, des voies provisoires assureront le maintien de la circulation.