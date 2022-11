Attention aux nouvelles autoroutes sans barrière en France

La première autoroute sans barrière de France a été inaugurée cet été dans l'Allier. Au début, la nouvelle A79 n'avait qu'une portion entièrement gratuite, sans péage. Mais son dispositif de péage sans barrière est désormais actif et chaque fois qu'un automobiliste empruntera les 80 kilomètres de cet axe rapide entre Montmarault (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire), il se fera prendre en photo par des caméras installées sur un portique.

Et après ? Et bien après, il faudra payer. Pour les détenteurs d'un badge de télépéage, ce paiement se fera de façon automatique lors du passage de la voiture. Pour les autres en revanche, il faudra se rendre sur le site internet de l'autoroute A79 afin de régler le montant du péage, ou bien utiliser l'application smartphone dédiée. S'ils ne payent pas dans les 72 heures qui suivent leur passage, ils s'exposeront à une amende dont le montant pourra passer à 375€ au bout de soixante jours.

D'autres autoroutes sans barrières bientôt en France

Ces autoroutes « à flux libre » vont se multiplier en France au cours des années à venir, ce système permettant d'éviter la formation des bouchons aux péages classiques et de limiter ainsi les émissions de CO2 et de pollution liées aux ralentissements de ces péages à barrière. Deux barrières seront enlevées sur l'A13 en 2024 et il y a d'autres projets de ce genre en France. A noter qu'en cas de non-paiement dans les temps, c'est la société d'autoroute qui enverra l'amende à l'adresse de la carte grise du véhicule photographié par les caméras du portique.