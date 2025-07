L’Opel Mokka devient plus méchant avec une inédite version GSE 100 % électrique.

« Je vous parle d’un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître » disait Charles Aznavour dans une de ses célèbres chansons. Et c’est vrai, le temps passe très vite, surtout dans l’univers automobile.

Ainsi, les plus vieux d’entre vous se souviendront que dans les années 70/80, les modèles badgés GSE représentaient les déclinaisons les plus sportives de la marque au blitz avec notamment deux modèles phares : la Commodore et le coupé Monza. Puis, ces trois lettres ont disparu des radars avant de renaître de leurs cendres il y a 2 ou 3 ans. Un retour certes, mais plus rien de sportif puisqu’il s’agissait des déclinaisons hybrides rechargeables puissantes des Astra et Grandland. Aujourd’hui, cette dénomination connaît une nouvelle évolution est devenant 100 % électrique, tout en revendiquant une certaine touche de sportivité. Et c’est le Mokka, le SUV urbain, qui est le premier modèle à en hériter.

Si ce choix peut sembler étonnant, car un SUV est très loin d’une sportive, Opel justifie cela par le fait que le Mokka est un véhicule de conquête parfait pour séduire une clientèle venant du segment supérieur. Un parti pris pour lequel a également opté Alfa Romeo avec un Junior Veloce ou Abarth avec son 600e. Logique, ce sont deux cousins du Mokka.

280 ch en tout électrique

Et ce n’est pas le seul point commun puisque ce Mokka partage également son moteur. On retrouve donc sous le capot le bloc de 280 ch et 345 Nm présent aussi sur la future Peugeot 208 GTI ou la récente Lancia Ypsilon HF. Les performances sont intéressantes avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,9s, une vitesse maximale de 200 km/h, le tout étant alimenté par une batterie de 54 kWh offrant une autonomie de 336 km et un poids sur la balance inférieur à 1 600 kg.

Opel a aussi apporté des évolutions au châssis avec l’adoption de jantes 20 pouces chaussées notamment de Michelin Pilot EV, une hauteur de caisse diminuée de 10 mm, un différentiel autobloquant signé Torsen, une barre anti-roulis à l’arrière, ainsi que des réglages spécifiques de la direction et de l’amortissement. Le freinage se voit aussi renforcé pour l’occasion avec l’installation de disques de frein de plus de 300 mm de diamètre pincés par des étriers de frein jaune.

Quelques détails esthétiques spécifiques

Ce Mokka GSE reçoit une livrée spécifique avec des boucliers avant et arrière inédits, des bas de caisse frappés du logo GSE, mais aussi la possibilité d’avoir en option un capot noir.

À l’intérieur, la principale nouveauté réside dans l’apparition de nouveaux sièges baquets avec appuie-tête intégré en alcantara, une matière que l’on retrouve également sur les contreportes.

Le volant hérite d’un double méplat tandis que l’instrumentation numérique de 10 pouces et le multimédia reçoivent quelques informations additionnelles comme le compteur de force G, le chronomètre de course, le 0-100 km/h, la gestion de la batterie, etc.

Cet Opel Mokka GSE fera ses grands débuts à l’occasion du salon de Munich au mois de septembre prochain. Les tarifs ne sont pas encore connus. Les essais auront lieu au mois de novembre pour une commercialisation qui interviendra en fin d’année.