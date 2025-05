Opel promet des voitures électriques "ultra-performantes"

Jusqu’à la précédente décennie, Opel faisait bonne figure sur le terrain des sportives face à Peugeot, Volkswagen ou Renault avec ses modèles OPC (Insignia, Astra et Corsa).

Puis la marque a progressivement abandonné ces déclinaisons jusqu’à se contenter d’une gamme de véhicules sans la moindre version sportive. Le constructeur a l’éclair a bien lancé des variantes hybrides rechargeables GSe récemment mais elles n’ont en réalité rien de sportif ni d’intéressant à conduire, préférant adopter simplement un style plus agressif à l’extérieur comme à l’intérieur.

Et maintenant, des Opel GSE

Mais attention, Opel veut revenir sur le terrain des voitures excitantes. C’est en tout cas ce que promet la marque dans un nouveau communiqué officiel, annonçant l’arrivée du badge « GSE » sur d’inédites variantes électriques : « Trois lettres suffisent à faire battre les cœurs ! G comme Grand : ingénierie allemande frissons, grip et G-forces S comme Sport : vitesse, vitesse, adrénaline et virages en S E comme Électrique : excitation, exaltation et euphorie », peut-on y lire.

Comme Peugeot Sport, HF et Abarth ?

Avec des termes employés aussi revendicatifs et appuyés, il faudra en tout cas proposer des prestations au niveau ! Opel précise que le premier modèle électrique GSE arrivera dès cette année 2025 et d’après une courte vidéo diffusée par le constructeur, il s’agira visiblement d’une déclinaison sportive du Mokka Electric récemment restylé. Avec 280 chevaux sous le capot et un blocage de différentiel, comme sur l’Abarth 600e ainsi que les futures Lancia Ypsilon HF et autres Peugeot E-208 GTI ? A suivre…