La Peugeot 208 GTI va faire son grand retour !

A l’exception de la très chère 508 PSE aux qualités moyennement convaincantes avec sa lourde mécanique hybride rechargeable, Peugeot a totalement abandonné le créneau des voitures sportives.

La marque au lion faisait pourtant bien office de référence chez les sportives populaires il y a moins d’une décennie avec sa 308 GTI, sa RCZ-R et surtout sa 208 GTI qui s’imposait à l’époque comme la meilleure voiture de la catégorie dans sa version GTI « By Peugeot Sport ».

Les Peugeot GTI sont de retour !

Voilà justement une excellence nouvelle à ce propos : face aux journalistes dont ceux d’Autocar, le nouveau directeur général de Peugeot Alain Favey vient d’annoncer le retour du badge GTI dans la gamme du constructeur français. « On veut revenir à la réputation de voitures à fort plaisir de conduite et faire le lien entre nos voitures de route et notre engagement en compétition », explique-t-il.

La 208 GTI sera ainsi la première Peugeot sportive de cette « nouvelle ère ». Avec une base mécanique électrique, très probablement dérivé du groupe motopropulseur développé par Stellantis Motorsport qu’on trouve déjà sur l’Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce et l’Abarth 600e, mais aussi sur l’imminente Lancia Ypsilon HF.

Jusqu’à 280 chevaux ?

Ce groupe motopropulseur, fort d’un vrai blocage de différentiel mécanique sur le train avant et d’une puissance maximale de 280 chevaux, procure bien du vrai plaisir de pilotage comme nous avons pu le constater récemment sur l’Abarth 600e (plus, sans doute, que sur l’Alpine A290 à la mise au point un peu « timide »). Mais il y a probablement moyen d’améliorer encore sa mise au point si les spécialistes de Peugeot Sport, connus pour leur excellence sur les anciennes petites sportives thermiques, font honneur à leur réputation.

A noter que Peugeot semble vouloir décliner plusieurs modèles sportifs dans la gamme (y compris une 308 GTI ?), sans doute exclusivement avec une mécanique électrique. La 208 GTI ouvrira le bal.

Mise à jour : Pierre-Olivier Marie a pu échanger avec Alain Favay sur le sujet. Il lui a confirmé que la e-208 GTI sera présentée avant la fin de l'année 2025 et que son développement technique a commencé il y a longtemps. Il précise aussi que la 208 de troisième génération n'arrivera pas avant 2027.