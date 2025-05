Une majorité d'entreprises ne suivent pas les émissions carbones de leurs flottes

Les entreprises européennes ont bien du mal avec les chiffres… de leurs émissions carbone. Seulement 43,3 % des sociétés (42,4 % en 2024) disent suivre leurs émissions de CO2. Parmi elles, près d’un tiers (31,6 %) rapporte des émissions de flottes moyennes au-delà de 100 g de CO 2 /km, et 26,6 % ne connaissent pas les émissions de leur parc malgré l’utilisation d’outils d’analyse, rapporte l'enquête European Fleet Emission Monitor (EFEM)1menée par la société de solutions de mobilités Alphabet.

Pourtant 64 % des entreprises européennes considèrent les flottes durables comme un objectif stratégique et 62 % aspirent à une électrification complète, soit un reflux de 7 % du nombre d’entreprises (62 % vs 69 % en 2023) en capacité d’équiper entièrement leurs flottes de véhicules à batteries. Ce, en dépit de la multiplication des offres VE du marché, y compris sur les utilitaires.

Des outils de gestion obsolètes

Les sociétés sous-estiment trop souvent la complexité du processus. 90,5 % des sociétés (91,2 % en 2024) soulignent la complexité de l’électrification. 44 % des gestionnaires de flotte interrogés se disent mal ou assez peu informés sur les questions liées à l'e-mobilité. L'infrastructure de recharge et l'autonomie supposée insuffisante constituent toujours des obstacles au choix de véhicules électriques. Le choix d’outils pertinent pose également question.

Selon l’enquête, seuls 3 gestionnaires de flotte sur 10 utilisent actuellement des outils pour mesurer et analyser leurs émissions de CO2. 42 % d'entre elles s'appuieraient encore sur des estimations basées sur le carburant et 26 % utilisent des feuilles de calcul Excel pour le suivi. Seules 7 % des entreprises utilisent actuellement l'IA dans la gestion de leur flotte, et à peine plus de 3 % l'utilisent spécifiquement pour la déclaration des émissions. « Cette dépendance à l'égard de systèmes manuels et fragmentés fait qu'il est difficile pour les gestionnaires de flotte d'obtenir des données significatives sur les émissions de gaz à effet de serre ou de répondre efficacement aux pressions réglementaires et financières », souligne l’enquête.

Les obligations européennes

D’ici 2026, environ 49 000 entreprises de l’Union européenne seront concernées par la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD) avec l’obligation de publier la manière dont les aspects environnementaux, sociaux et éthiques de leur gouvernance affectent le changement climatique. Malgré cela, les conclusions de l'EFEM soulignent un écart frappant : 56 % des entreprises ne s'inscrivent pas dans le dispositif CSRD en termes de transformation durable de leur flotte.

« Dans le cadre du CSRD, les entreprises sont désormais obligées de communiquer sur leur progression, mais nombre d'entre elles sous-estiment encore les efforts considérables nécessaires pour minimiser les émissions de CO2 et avancer dans leur processus d’électrification. » regrette Jesper Lyndberg, directeur général d’Alphabet. L’Europe fera-t-elle preuve de patience ?

1 https://theta.alphabet.com/sites/default/files/media/document/25_EFEM_Europe_Results.pdf