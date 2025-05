Mais que vont bien pouvoir annoncer nos ministres aujourd'hui sur l'électrique?

Hier jeudi, le gouvernement organisait pour la presse un "brief téléphonique" consacré aux bornes de recharge de véhicule, à la veille d’un déplacement en Ile-de-France sur ce thème des ministres Éric Lombard (Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique), et Marc Ferracci (Industrie et de l’Énergie). Le fait que deux ministres d'envergure se mobilisent conjointement pour évoquer la question des infrastructures de charge montre à quel point la question est importante pour les pouvoirs publics.

On ne vous dévoilera pas le détail des annonces officielles prévues aujourd'hui en fin d'après-midi, mais on peut déjà rappeler quelques chiffres montrant que les choses évoluent rapidement. Détail amusant, au moment de rédiger ces lignes l’auteur a sous les yeux un article publié par le Figaro en novembre 2020 et qui s’interrogeait : "100 000 points de recharge fin 2021 : est-ce réaliste ?". S’il est vrai que le cap des 100 000 prises publiques n’a été atteint qu’au printemps 2023, avec plus d’un an de retard par rapport aux annonces gouvernementales initiales, force est de constater que les choses avancent plutôt vite depuis, avec aujourd’hui un total de 2,5 millions de points de charge tous réseaux confondus.

Aux 168 000 prises en libre accès s’ajoutent en effet, d’après le gouvernement, 1,4 million de bornes chez les particuliers et un peu moins d’un million de bornes dans des parkings d’entreprises. "L’objectif est atteint avec 2 ans d’avance sur le calendrier", se félicite Bercy, qui cherche maintenant à "amplifier" les choses en s’appuyant sur l’existant, avec 73% des parkings d’hypermarchés (et 63% des supermarchés) désormais équipés, et des bornes rapides "tous les 60 km sur autoroute."

L’ambition se résume à cette formule simple : "Recharge facile, pour tous et partout." C’est plus que souhaitable dans la mesure où, incitations gouvernementales aidant, le parc de voitures électriques croît doucement, mais régulièrement. 1,5 million de voitures électriques circulent désormais en France, et l’arrivée de modèles moins onéreux tels que la Citroën ë-C3 ou la Renault 5 (dont une version Five plus accessible va bientôt intégrer le catalogue) va contribuer à démocratiser l’électrique.

La balle est maintenant dans le camp des pouvoirs publics. Entre la recharge en copropriété, les crédits d’impôt pour les installations de bornes à domicile et la question des aides à l’achat pour les ménages les plus modestes - le fameux "leasing social" fera son retour à la rentrée - il existe de nombreux leviers à activer pour renforcer l’attractivité des voitures "zéro émission", dont on relève que les ventes sont aujourd'hui plus dynamiques que le marché auto global.