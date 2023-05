100 000 bornes de recharge en France: c'est fait!

Fin du (faux) suspense : la France compte officiellement depuis jeudi plus de 100 000 bornes électriques ouvertes au public, et satisfait ainsi - avec quelques semaines de retard - à l’objectif initialement fixé en 2018 dans le cadre du contrat stratégique de la filière automobile.

Le pays se place sur le podium européen en matière de déploiement d’infrastructures de recharge, derrière les Pays-Bas et à peu près au même niveau que l’Allemagne.

Une progression d’autant plus importante qu’elle accompagne une accélération sensible du verdissement du parc automobile, avec plus d’un million de véhicules électriques et hybrides rechargeables circulant dans l’Hexagone. Cette valeur a plus que doublé par rapport à 2020.

Durant les 4 premiers mois de l’année, les modèles rechargeables (hybrides ou 100% électriques) ont d’ailleurs représenté 23% des immatriculations de voitures neuves.

Il va maintenant falloir que se développent les infrastructures de recharge en ville et dans les copropriétés, où tout reste à faire ou presque.

Si la part de personnes utilisant occasionnellement des bornes publiques est de 40 %, une étude publiée par Enedis en fin d’année dernière précise que 92 % des possesseurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables habitent en maison individuelle, et seulement 8 % en résidence collective.

Des copropriétés où la recharge électrique peine encore à se mettre en place, malgré les primes prévues dans le cadre du programme Advenir. « Le fait est que tout est compliqué en copropriété ! », tempère Clément Molizon, Délégué général de l’Avere France, interrogé par Caradisiac. « Mais il existe maintenant plusieurs dispositifs permettant un reste à charge nul pour la copropriété. Le conseil que l’on peut donner à un particulier souhaitant s’équiper est de commencer par contacter son syndic, dont il jaugera ainsi le niveau de connaissance sur la question de la recharge électrique. En parallèle, il doit mobiliser ses voisins, car la démarche collective est toujours la plus efficace. Les choses évoluent vite, ça va progresser. »

Trois questions à…

Clément Molizon Délégué général de l’Avere-France

« On est passé de 4000 bornes par an à 4000 par mois ! »

La France passe enfin la barre des 100 000 bornes, malgré quelques retards à l’allumage. La dynamique est bel et bien enclenchée ?

Je pense que c’est un retard à nuancer. On a juste 4 mois de retard sur un objectif initialement fixé il y a 5 ans dans le cadre du contrat stratégique de la filière automobile. Et quand Jean-Baptiste Djebbari avait avancé celui-ci à la fin 2021, cela avait eu pour vertu d’accélérer les choses. De 4 000 installations de bornes par an jusqu’en 2020, on est passé à 4 000 par mois. C’est un palier important, et on ne va pas s’arrêter là !

4000 par mois, cela signifie que l’on passera à 200 000 d’ici un peu plus de deux ans ?

Je ne sais pas si on conservera exactement ce rythme mensuel, mais l’objectif fixé par Emmanuel Macron au Mondial de l’automobile était d’atteindre les 400 000 à l’horizon 2030 et on y parviendra.

Les vacances d’été approchent, et avec elles les grands trajets. On va pouvoir recharger facilement sur autoroute ?

Sur autoroute, 90% des stations seront dotées de stations haute puissance opérationnelles d’ici l’été. Oui, on pourra donc partir en vacances en voiture électrique les yeux fermés. Enfin, façon de parler…