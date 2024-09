Pourquoi les gestionnaires de flottes misent sur l’IA ?

Une récente étude réalisée par Webfleet¹ auprès de 1 800 respon­sables de flottes dans 15 pays dont 150 en France, souligne l’utilisation croissante de la technologie numérique et de l’intelligence artificielle dans la gestion de flotte. En France, 23 % des gestion­naires disent déjà utiliser l'IA dans la gestion de leur flotte, et près d’un tiers (31 %) affirme avoir l'intention de le faire dans les 5 ans à venir.

Plus de la moitié (58 %) des respon­sables interrogés pense que l'IA aidera à améliorer la maintenance prédictive et la gestion des actifs, 56 % anticipent qu'elle optimisera la plani­fi­cation des itinéraires et la logistique, tandis que 54 % pensent qu’elle améliorera la sécurité des conducteurs et l’analyse de leur compor­tement au volant.

Minimiser les coûts, améliorer la sécurité, diminuer l’impact environnemental

46 % des respon­sables de flottes interrogés en France prévoient que l’essor de l’IA réduira les coûts d’exploi­tation et 36 % s'attendent à ce que son adoption aide à automatiser les tâches adminis­tra­tives et la mise en conformité. Selon l'étude, 41 % des respon­sables de flotte estiment que l'IA améliorera consi­dé­ra­blement l'efficacité énergétique et aidera à réduire les émissions de CO 2 .

La transition vers l'IA recèle de nombreux freins notamment en ce qui concerne la gestion de la DATA mais aussi l’implantation de la technologie. L'étude révèle que 59 % des personnes voient pensent que « la mise en œuvre de l'IA nécessitera une intégration complexe. » Ce qui n’empêche pas les gestionnaires de flotte d’être optimistes face à cette technologie. 86 % des répondants prévoient d'augmenter leur inves­tis­sement dans les solutions digitales de gestion de flotte au cours des cinq prochaines années.

Cet inves­tis­sement est motivé par la réduction des coûts opéra­tionnels, pour près de la moitié des gestionnaires interrogés (49 %). L'amélio­ration de la sécurité des conducteurs et des véhicules (47 %) et le fait de mieux aider les conducteurs et de leur donner accès à des outils (37 %) ont également été identifiés comme des motivations clés.

89 % des responsables de flotte interrogés en France s’attendent à ce que leurs investissements dans des solutions digitales de gestion de flotte augmentent dans les 5 années à venir. Pour Annick Renoux, Directrice Commerciale de Webfleet France et Benelux. « L’IA devient un véritable avantage concur­rentiel dans la mesure où de plus en plus d’entreprises prennent conscience de l’importance de la collecte et de l’analyse en temps réel des données des véhicules connectés ».

Accompagner l’électrification du parc

86 % des responsables de flotte s’attendent à ce que le nombre de véhicules électriques ou hybrides composant leur flotte augmente dans les 5 prochaines années. Les responsables de flotte ayant répondu oui, s’attendent à ce que la proportion de véhicules électriques ou hybrides composant leur flotte soit majoritaire en 2029 et compose 63 % de leur flotte (part estimée à 45 % à l’heure actuelle). Les respon­sables interrogés en France estiment que les véhicules électriques auront une influence plus importante que l'IA. « 30 % prévoient que les véhicules électriques auront le plus grand impact sur la gestion des flottes au cours des cinq prochaines années, contre 28 % pour l'IA et le Machine Learning. » Les gestionnaires voient dans les véhicules électriques trois avantages principaux : réduction de l’impact environnemental (64 %), une meilleure image de marque (53 %) et une réduction des coûts d’exploitation (45 %). Et de considérer l’IA comme un outil supplémentaire d’optimisation de la gestion de parcs.

1 Gestion de flotte : en route vers l’IA et le digital publié par Webfleet le 05/09/2024