Comment l’intelligence artificielle améliore la gestion de flottes ?

« Il faut avoir moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle », transhumaniste convaincu, le scientifique Joël de Rosnay, ancien président de la Cité des Sciences de Paris, avait compris en 2015 l’enjeu positif que pouvait revêtir l’IA.

Une décennie plus tard, IA par-ci, IA par là… Au-delà du terme fourre-tout et de la conviviale petite voix conversationnelle, l’IA s’immisce « naturellement » dans nos vies. Comme Monsieur Jourdain fait de la prose sans le savoir, nous l’utilisons souvent à notre insu. Joli joujou ou utile outil, elle entend battre nos cœurs et nos moteurs. Constructeurs et fleet managers, ont de concert céder à ses lueurs. Pour le meilleur ?

Sécurité des conducteurs

Les accidents de la route demeurent en 2024 la première cause de mortalité au travail. L’intelligence artificielle permet de renforcer la sécurité routière. Comment ? Grâce à la détection des comportements dangereux et la gestion de systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS). Associé à des capteurs et des caméras embarquées, l’IA permet de collecter des données en temps réel sur les conditions de conduite et l’état du véhicule, ce qui permet d’anticiper et de prévenir les accidents. De plus, les ADAS, basés sur l’IA (détection de collision, freinage automatique d’urgence, surveillance des angles morts, reconnaissance des panneaux de signalisation et surveillance de la somnolence) aident les conducteurs à éviter les accidents et à améliorer la sécurité sur la route. L’IA peut également aider les entreprises à identifier les conducteurs à risque (distraits, dangereux, agressifs…) afin de prendre des mesures préventives pour éviter tout incident sur la route. L'IA permet alors ainsi d'améliorer la sécurité du conducteur, des éventuels passagers et des autres usagers de la route.

Maintenance des véhicules

Certaines des applications d’IA (Intelligence Artificielle) pour la gestion de flotte reposent sur des stratégies de maintenance prédictive. Au lieu de se fier à l’entretien programmé ou d’attendre des signes de défaillance, les algorithmes analysent les modèles d’utilisation des véhicules et les données des capteurs IoT embarqués (boîtiers qui détectent les changements dans un environnement et collectent des données). L'IA détecte ainsi les signes de faiblesse ou d'usure, les dommages carrosserie ou les impacts pare-brise avant qu'ils ne deviennent trop importants et urgents à gérer. L'automatisation d'inspections de véhicule, assure l’anticipation et le suivi des coûts d'entretien. Cela permet également de prolonger la durée de vie des composants et en minimisant les risques de pannes. Il en résulte une amélioration de parc roulant et une optimisation de son utilisation.

Planification des trajets

La gestion et la planification des trajets est un sujet complexe. Les nombreux facteurs (météo, trafic routier, délais…) à prendre en compte pour de déterminer l’itinéraire optimal pour chaque véhicule sont si variables que l’IA s’avère d’une aide précieuse. L’analyse des données en temps réel provenant de différentes sources, telles que des trackers GPS et des alertes météorologiques et de trafic, permet de déterminer le meilleur itinéraire l’IA est capable de s’adapter aux conditions de circulation en cours de trajet. Waze et Google maps aussi, alors pourquoi investir dans d'autres solutions ? Tout simplement pour la capacité de l’IA à analyser la situation en temps réel et à l’associer à des besoins spécifiques jusqu’à procéder à la planification de l’itinéraire optimal. Ainsi, la société de livraison UPS, grâce à son système ORION basé sur l’IA, a pu économiser 3 à 5 km par conducteur chaque jour. De quoi réaliser davantage de livraisons dans un délai plus court. Mais également d’économiser sur l’ensemble de son réseau l’équivalent de 37 millions de litres de carburant par an.