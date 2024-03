Le prix des réparations explose et certains en profitent

En 2023, le coût de la réparation a augmenté de 7%, selon l’observatoire du SRA sur le marché de la réparabilité des automobiles entre 2022 et 2023 en partenariat avec les experts en assurance en automobile. « En un an, les prix ont augmenté de 7%, portés par l'augmentation des prix des pièces (+7.5%), de la main-d’œuvre (+5.9%) et de la peinture (+8.6%). Ces chiffres, basés sur l'étude de plus de quatre millions de rapports d'expertises, confirment une hausse généralisée qui ne cesse d'exploser » explique l’association dans un communiqué.

Tous les départements ne sont pas traités de la même manière. "40% des départements présentent un coût moyen des répartitions supérieur au coût national", précise la SRA. Certains affichent des tarifs bien plus élevés que la moyenne nationale. Outre-mer, trois départements sont au-dessus du lot en termes de prix de réparabilité : Saint-Martin (+40%), suivi de la Guyane (+66%) et enfin Mayotte (+97%). En France Métropolitaine, la Corse (+31,6% par rapport à la moyenne nationale, les Bouches-du-Rhône (+28%) et les Vosges (+26,7%) constituent le top 3 des départements ou le prix des réparations est les plus élevé.

À l’opposé réparer sa voiture dans les Côtes-d'Armor (-25%,3% par rapport à la moyenne nationale), le Pas-de-Calais (-25,3%) ou le Tarn et Garonne (-25,1%) vous coutera pratiquement deux fois moins cher. Selon la SRA, le poste des pièces de rechange représente presque 52% du coût des réparations. Soit une augmentation de près de 18% en deux ans.

"La tension des marchés neufs et d’occasion suite aux crises sanitaires, aux manques de disponibilité d’offre d’une partie des gammes émanant de la pénurie de composants électroniques et l’augmentation des tarifs de vente ont entraîné un bouleversement de la valeur du parc", conclue l'association Sécurité et réparation automobile.