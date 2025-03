Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a entendu la grogne des constructeurs automobiles. Lors d’une conférence de presse qui a eu lieu ce matin, elle a indiqué plus de flexibilité concernant le non-respect des limites d’émission de CO2.

« Plutôt que d’avoir une conformité annuelle, les entreprises auront trois ans » a-t-elle déclaré. Cela signifie que la moyenne des rejets de CO2 des voitures moyennes sera lissée sur trois années au lieu d’une. Un moyen de compenser la période dans laquelle les ventes d’électriques restent stables, à condition bien sûr que les mois futurs soient meilleurs.

Tout en lâchant un peu de lest, la présidente garde le cap : « Les objectifs restent les mêmes, mais cela signifie plus de flexibilité pour l’industrie ». Elle a par ailleurs promis « un amendement ciblé » d’ici la fin du mois et a expliqué sa décision : « Je suis sûre qu’un tel amendement ciblé pourrait être rapidement approuvé par le Parlement européen et le Conseil, car, bien sûr, il n’a de sens que s’il est approuvé rapidement. D’une part, nous avons besoin de prévisibilité et d’équité pour les pionniers, ceux qui ont bien fait leurs devoirs. Cela signifie que nous devons respecter les objectifs convenus. D’autre part, nous devons écouter les voix qui demandent plus de pragmatisme en ces temps difficiles ». En revanche, la fin de la vente de véhicules thermique en 2035 n’est, en aucun cas, remise en cause à ce jour.

Le seuil moyen des émissions de CO2 pour l’année 2025 s’établit à 81 g/km. En cas de dépassement, le coût revient à 95 € par gramme de CO2 supplémentaire. Cette réglementation va coûter cher à certains constructeurs puisque le groupe Volkswagen s’apprête à payer 1,5 milliard d’euros de pénalités, quand d’autres comme Stellantis se rapprochent de Tesla pour limiter la casse.