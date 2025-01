Volkswagen pourrait payer cher ses émissions de carbone

Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, technologie eHybrid sur les Golf, Tiguan ou encore Touareg, les propositions électriques ou électrifiées ne manquent pas chez Volkswagen. Et l’on trouve certains équivalents chez Audi.

Seulement, cela ne suffit pas, et globalement le public ne mord pas, ou pas assez du moins. Le groupe devrait payer 1,5 milliard d’euros à l’Union européenne puisqu’il ne répond pas aux objectifs de rejets de CO2 fixés par la norme CAFE. D’après une source citée par l’AFP, « c’est le montant théorique que nous pourrions être amenés à payer si nous ne faisons rien pour empêcher ce risque ». Dans le même temps, le groupe assure accélérer sa gamme électrique avec pas moins de quinze modèles attendus cette année.

C’est un coup dur pour le groupe qui mise pourtant sur l’électrique depuis des années. À l’inverse, BMW vient d’annoncer avoir réduit ses émissions et être ainsi dans les clous face aux restrictions européennes. La part des modèles électrifiés atteint 47 % dans le groupe (BMW et Mini).

Petits arrangements entre amis

Volkswagen n’est pas le seul groupe à dépasser les normes. Stellantis, Ford ou encore Toyota sont également de mauvais élèves, mais ils ont trouvé la parade. Elle se trouve de l’autre côté de l’Atlantique et se nomme Tesla. Le but est alors de former un « pool » afin de mutualiser les rejets de CO2. Ainsi, les modèles électriques américains compensent les thermiques des autres marques. Le groupe allemand devrait songer à faire de même pour éviter ces amendes.

Pour rappel, le seuil moyen des émissions de CO2 pour l’année 2025 s’établit à 81 g/km. En cas de dépassement, le coût revient à 95 € par gramme de CO2 supplémentaire. Luca de Meo, en tant que président de l’ACEA, avait évoqué des pénalités de l’ordre de 10 à 15 milliards d’euros.