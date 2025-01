Stellantis fait son "green deal" avec Tesla pour éviter les sanctions liées aux émissions de CO2

S’il ne cesse de fustiger les politiques et la lourdeur administrative européennes, Elon Musk n’oublie pas d’y faire des affaires. Le milliardaire entend même y monnayer ses services auprès des constructeurs installés sur le Vieux Continent. Un acte de charité tarifée, pour les aider à tenir leurs obligations réglementaires sur les émissions de CO2.

Selon l'analyste spécialisé électrique Matthias Schmidt, cité par Les Échos, Tesla a déposé lundi auprès de Bruxelles une « déclaration d'intention » pour former un « pool » de constructeurs.

Éviter les amendes

À compter de 2025, le seuil moyen d'émission de CO2 autorisé diminue de 15 %, pour atteindre un maximum d''émissions de 81 g/km par voiture neuve mise à la route. En cas de dépassement, les groupes automobiles devront acquitter une amende, de 95 € par gramme de CO2 supplémentaire émis par chaque voiture écoulée. Luca de Meo, Patron de Renault, alors président de l’association des constructeurs européens avait évalué le montant des amendes encourues entre 10 et 15 milliards d’euros.

Afin de réduire le niveau moyen d'émissions de CO2, les constructeurs devaient alors augmenter la part du full électrique dans leur mix de voitures immatriculées. Ou réduire les ventes des motorisations thermiques. Voire faire un peu des deux. Face à l’essoufflement du marché de l’électrique, tenir les engagements européens devenait une gageure. Et les constructeurs ont trouvé une issue de secours.

Mutualiser les émissions pour mieux les diluer

L’union Européenne autorise une autre solution. Celle former un « pool » avec un constructeur plus vertueux à savoir fabricant de voiture zéro émission, afin d’abaisser la moyenne générale des émissions des flottes immatriculées sur le sol européen. Mutualiser pour mieux les diluer.

C'est ce que viennent de choisir Stellantis, Toyota et Ford, en négociant un partenariat avec Tesla. Le constructeur américain dont les voitures connaissent un coup de moins bien sur les marchés a le pouvoir de vendre une sorte « de permis de polluer » à ses concurrents. Mazda et Subaru feraient également partis de ce « green deal » facile et bien commode.

Un droit à polluer

Stellantis a confirmé à nos confrères des Échos « Notre participation à ce pool va contribuer à atteindre notre objectif européen d'émissions de CO2, tout en optimisant nos ressources ». D’autres acteurs pourraient également s’associer à Tesla ou à des constructeurs asiatiques.

D’autres comme « Le groupe Volkswagen va probablement s'allier avec des marques chinoises comme il l'a déjà fait par le passé », pronostique Matthias Schmidt dans les Échos. Renault pourrait quant à lui faire équipe avec les marques du chinois Geely les deux groupes étant dèjà partenaires dans l'entité Horse. Tous s’offrent ainsi un moment de répit, mais à quel prix ?