Les bilans 2024 - Adrien Raseta : "les voitures électriques se prennent le mur du marché"

Mon coup de cœur

Je ne comprenais pas pourquoi autant de journalistes de magazines spécialisés signaient pour une Alpine A110 avant de prendre le volant d'un exemplaire en version R Turini. Poids léger, moteur volontaire, boîte réactive, pétarades, châssis joueur : quel plaisir ! Une voiture finalement assez rétro dans sa philosophie à mettre de côté d'urgence dans n'importe quelle version.

La voiture qui m'a déçu

Dans l'idée, la Peugeot e-308 SW incarne une bonne proposition avec de l'agrément, un volume de coffre généreux et un châssis plus intéressant que ceux des innombrables SUV. Bref, une auto qui donne envie d'y croire, de la voir comme la voiture unique du foyer. Dans les faits, se rendre à la borne 200 kilomètres après la charge précédente n'a rien d'intéressant. Une batterie de 54 kWh dans une voiture comme ça, quel dommage.

Le modèle 2025 que j'attends avec impatience

La Renault R5 Turbo 3E m'a beaucoup étonné avec son look spectaculaire façon groupe B et sa mécanique électrique annoncée à 500 chevaux. Quelle audace ! Cela dit, je pense qu'elle offrira un rapport prix/plaisir absurde. Je préfère du coup attendre la nouvelle Honda Prelude avec son ensemble hybride combinant un 2,0l turbo et deux moteurs branchés ainsi qu'une transmission S+ Shift simulant des passages rapides.

Ce qui m'a le plus agacé dans l'actualité auto

Les politiques irrationnelles des ZFE (zone à faibles émissions) : la France n'est pas Paris. Comment les gens vont-ils se rendre à leurs rendez-vous médicaux, à leur travail ou même à des activités culturelles ? Les transports en commun ne sont pas à la hauteur et l'achat d'un véhicule "propre" implique des sacrifices financiers irréalistes pour des millions d'automobilistes.

Anne Hidalgo va partir : un commentaire ?

Étant dans les Bouches-du-Rhône, je conduis très rarement à Paris. Tous mes collègues semblent la détester pour de bonnes raisons. Mais pas de quoi se rassurer : il y aura sans doute quelqu'un qui défend la même ligne par la suite.

Le départ de Tavares : dommage ou tant mieux ?

À son arrivée, je pensais qu'il allait faire des bons choix pour le groupe Stellantis. Au final, les employés de l'entité paraissent globalement malheureux et les clients cumulent les problèmes. Son départ ? Tant mieux.

Quand passerais-je à l'électrique ?

Aucune voiture électrique ne m'a réellement fait rêver. Je trouve que c'est encore trop cher par rapport au service rendu. Contre une grosse somme et tant que la loi le permet, je préfère une youngtimer musclée.

Mon souhait auto pour 2025

Un retour au réel : les voitures électriques se vendent mal et les décideurs sont déconnectés. Les constructeurs redécouvrent heureusement qu'il faut gagner de l'argent pour vivre. Les autos à venir seront sans doute plus en phase avec les besoins des consommateurs.