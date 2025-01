C'est officiel : Tesla est en baisse

L’année 2023 était quasiment conforme aux prédictions d’Elon Musk. La marque américaine n’avait certes pas réussi à passer la barre des deux millions de voitures dans le monde, mais le SUV Model Y est devenu la voiture neuve la plus vendue de la planète devant les modèles les plus en vue de chez Toyota (Le Rav4 et la Corolla).

Mais en 2024, ça a coincé : c’est la première année de baisse pour le constructeur fondé en 2003 depuis qu’il a lancé la berline Model 3 dans sa gamme en 2018 (puis le Model Y en 2019). Il faut évidemment relativiser cette baisse puisqu’avec 1 789 226 autos neuves livrées l’année passée, Tesla ne recule que de 1% par rapport à 2023 quand 1 808 581 autos avaient trouvé preneur. Les ventes ont tout de même été bonnes sur le dernier trimestre 2024 avec 495 570 voitures livrées sur cette période.

Et maintenant, il faudra de la nouveauté

Sans surprise, le SUV Model Y et la berline Model 3 représentent la grosse majorité de ces ventes, soit 1,7 million d’autos. Ni la Model S, ni le Model X, ni le Cybertruck n’aident beaucoup à la progression de la marque.

Et maintenant ? On le sait, Tesla prépare pour 2025 la version restylée du SUV Model Y et la rumeur évoquait aussi l’arrivée d’un modèle moins cher que la Model 3 actuelle. Pour Tesla, il faudra de toute façon de vraies nouveautés si le constructeur veut poursuivre son développement à un rythme important. Car maintenant que les autres constructeurs automobiles proposent eux aussi des véhicules électriques intéressants, les modèles actuels ne suffisent plus.