Nouvelle rumeur sur le Tesla Model Y

Jusqu’à quand devrons-nous attendre la version restylée du Tesla Model Y ? Alors que la Tesla Model 3 améliorée a été lancée à la fin de l’année 2023, celle du SUV électrique doit arriver l’année prochaine.

Et d’après des médias chinois dont Sina, ce Model Y amélioré démarrera sa production dès le mois de janvier 2025 à l’usine de la marque à Shanghai. La présentation officielle du modèle ne serait ainsi plus qu’une question de jours et il aurait aussi droit à une inédite version à l’empattement rallongé, réservé au marché automobile chinois et permettant d’embarquer jusqu’à six personnes (rien à voir avec « notre » Model Y à sept places qui conserve l’empattement normal).

Bientôt en Allemagne ?

Rappelons que le Model Y commercialisé en Europe est lui assemblé dans l’usine Tesla de Berlin en Allemagne. Si ce fameux Model Y restylé au nom de code « Juniper » débarque dès le mois de janvier 2025 en Chine, il devrait arriver très prochainement aussi à l’usine européenne du constructeur. Attendons-nous au même genre d’améliorations techniques que sur la récente Model 3 avec un design extérieur légèrement modifié, une finition à bord améliorée et quelques différences d’ergonomie.

Cette arrivée du Model Y restylée arrivera à point nommé pour relancer la croissance de Tesla en Europe et dans le reste du monde, lui qui a été la voiture neuve la plus vendue au global l’année dernière.