Le Tesla Model Y, nouveau roi du marché automobile mondial

Il y a quelques jours, le marché automobile européen sacrait le Tesla Model Y en meilleure vente de l’année 2023 juste devant la Dacia Sandero. Sachant que le gros SUV électrique était déjà devenu la voiture la plus vendue dans le monde lors du début de l’année 2023, on s’attendait aussi à ce qu’il domine le marché sur l’ensemble du globe dans les résultats complets de cette dernière année. C’est effectivement le cas : avec 1,23 million d’exemplaires écoulés en 2023, le Tesla Model Y devient la voiture la plus vendue dans le monde.

Le Tesla Model Y devance deux modèles Toyota habituellement très bien placés dans les meilleures ventes de la planète, la Corolla (1,01 million) et surtout le Rav4 (1,07 million) qui s’était imposé en 2022 (lorsque le Model Y n’était « que » troisième). Outre le Vieux Continent, le Model Y est également devenu la voiture la plus vendue de Chine avec 456 000 exemplaires écoulés. Il se serait vendu davantage là-bas qu’aux Etats-Unis puisque d’après les journalistes de Car & Driver, on compte environ 385 900 Model Y vendus dans son marché domestique en 2023. Aux USA, il n’arrive qu’en cinquième place derrière le Toyota Rav4, le Ram Pick-up, le Chevrolet Silverado et le Ford F-Series.

Restera-t-il premier en 2024 ?

Il n’y a aucune raison que le Tesla Model Y ne reste pas numéro 1 du marché mondial en 2024 : même si la concurrence directe devient plus menaçante avec des rivaux à la fois techniquement crédibles et financièrement bien placés, le Model Y a récemment baissé ses prix une nouvelle fois (notamment en Europe) et doit recevoir une grosse mise à jour technique cette année. Quand on se rappelle que Tesla n’a commercialisé son premier modèle conçu à 100% en interne qu’en 2012, la performance reste impressionnante et même totalement détonante dans le monde de l’automobile.