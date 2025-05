Véhicule électrique : forte décote et difficulté de revente en occasion

Valeur résiduelle en baisse et délai plus long, la revente des véhicules électriques d'occasion n'est pas de tout repos. Notamment pour les gestionnaires de flottes, comme La Poste.

« Au total, nous gérons 66 000 véhicules dont 85 % de VUL. Dans le cadre de la politique de verdissement, 26 % de notre flotte est maintenant 100 % électrique. Et avec nos VUL électriques, nous rencontrons désormais des difficultés à la revente, contrairement à de ce que nous observions sur la période 2017-2023. » Dans les colonnes du magazine Flottes Automobiles du 25 avril, Rodolphe Tabbagh, responsable des ventes de véhicules d’occasion chez Véhiposte (service flotte de La Poste) ne cache son désarroi face à l’évolution du marché occasion des véhicules électriques. Les 6 000 modèles VUL de La Poste, mis en vente chaque année, ont bien du mal à trouver preneurs. De quoi faire plonger un peu plus leur valeur résiduelle et allonger les délais de vente.

Ralentissement des échanges

Le dernier baromètre trimestriel des voitures électriques d’occasion (VEO) Mobilians montre au premier trimestre 2025 un ralentissement de 4 % du volume (39 963 unités) des transactions par rapport au T4 2024. Certes, le nombre de ventes progresse par rapport au premier trimestre de l’année précédente (+39 %) mais l'inflexion de la courbe inquiète.

Par ailleurs, le délai moyen de revente d’une VEO demeure supérieur à celui d’une voiture thermique d’occasion (VTO). Au T1 2025, une VEO nécessite en moyenne 134 jours (soit environ 4 mois) pour trouver preneur, contre 100 jours (environ 3 mois) pour une voiture thermique.

Quant aux prix de revente, ils dégringolent. Au point de retrouver des voitures électriques d’occasion presque au même prix que les thermiques de seconde main. Un phénomène qui s’explique par la chute des prix des modèles électriques neufs et l’arrivée sur le marché de VP de nouveaux modèles plus petites (segment B) et plus abordables. Mais pas uniquement.

Une forte décote

Depuis près d’un an, les prix moyens des électriques d’occasion chutent de « 2 à 3 % par mois » indique le spécialiste du remarketing VO Indicata, auteur d’un livre blanc sur les perspectives des valeurs résiduelles des véhicules d’occasion électrique.

« Les stocks de véhicules essence, diesel ou HEV étaient deux fois supérieurs à la demande, contre 3,8 fois pour les électriques. Malgré de fortes baisses de prix, les véhicules électriques restent peu attractifs sur le marché de l’occasion en raison de prix trop élevés en rapport avec l’usage de ces véhicules », précise Indicata dans son livre blanc.

La guerre des prix à laquelle s'adonnent les constructeurs sur le VE et l’obsolescence technique (avènement des batteries solides en 2026-2027) des modèles électriques sur le marché de l’occasion ne vont sans doute pas améliorer la situation. Les entreprises risquent de repousser le renouvellement de leurs flottes dans l'attente d'une stabilisation technique et tarifaire des nouveaux modèles. Quant aux particuliers, pourquoi se presser d'acheter sur un marché orienté à la baisse ?