En bref : SUV citadin Plateforme Stellantis CMP Hybride 136 ch Électrique 156 ou 280 ch à partir de 29 500 €

Le lancement d’une nouvelle Alfa Romeo est un sujet pour le moins épineux et pour cause : la marque Italienne a produit de véritables œuvres d’art roulantes, tant avant-guerre que des années 50 à 2000, tant en berline, qu’en coupé ou en cabriolet, et la plupart du temps mues par des mécaniques au caractère bien trempé. Sa réputation sportive est d'autant plus légitime que la marque a brillé en compétition durant des lustres.

Et vous n'êtes pas sans savoir que, depuis quelque temps, la marque pioche dans les étagères du groupe Stellantis auquel elle appartient, et que le compact Tonale dérivé du Jeep Compass ne nous a pas totalement convaincus, du moins dans sa version microhybride, malgré un châssis savamment amélioré.

De fait, ce petit SUV Junior, qui reprend le nom d’un élégant coupé des années 60 (après que le gouvernement italien lui ait refusé le nom Milano en raison de son assemblage en Pologne) mais dissimule la plateforme CMP commune à une petite dizaine de véhicules du groupe, dont le célèbre Peugeot 2008, laisse planer quelques doutes quant à sa faculté à faire battre le cœur des Tifosis…

dailymotion Le nouvel Alfa Romeo Junior se résume-t-il à un Peugeot 2008 endimanché ?

Concernant les motorisations, c’est plutôt mal parti, du moins côté thermique, le Junior reprenant un moteur turbo essence à trois cylindres seulement, et pas le plus réputé, en l'occurrence un 1.2 PureTech. Cela posé, ce dernier a abandonné la courroie de distribution qui se détériorait dans l'huile au profit d'une chaîne annoncée plus fiable.

En outre, ce bloc profite forcément d'un système d'hybridation légère matérialisé par un petit moteur électrique logé dans une boîte auto 6 rapports à double embrayage livrée en série, l'ensemble assurant une puissance maxi de 136 ch. Dans la pratique, la fée électricité soutient le moteur thermique en accélération pour l'aider à moins consommer mais peut également mouvoir seule l'auto épisodiquement, sur quelques centaines de mètres. Une version prochainement à l'essai et qui aura le droit, contre supplément, à une version à transmission 4x4 Q4.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Bien entendu, les motorisations zéro émission ne sont pas oubliées puisque le Junior propose également des mécaniques 100 % électriques, notamment une version d'entrée de gamme de 156 ch, mais également cette puissante mouture Veloce ici à l'essai, forte de 280 ch. Avec un 0 à 100 km/h expédié en seulement 5s9 et des trains roulants mis au point par les ingénieurs qui ont œuvré sur la 4C, le Stelvio Quadrifoglio et la Giulia GTA entre autres, l'expérience de conduite s'annonce d'ores et déjà sensationnelle.

Charme latin ?

Au vu de vos commentaires lors de la présentation statique du modèle, le design ne fait pas l'unanimité. Mais il faut bien reconnaître que le petit SUV citadin se différencie nettement de ses cousins Opel Mokka, DS3 Crossback et Peugeot 2008, même si l'on repère aisément les rétroviseurs et poignées de portes du groupe, repris sur de nombreux modèles depuis une dizaine d'années. Dans le détail, le Junior adopte un regard frondeur, des ailes galbées et des calandres typiquement Alfa, et d'immenses jantes de 20'' dans cette version Veloce.

Sans grande surprise, l'habitacle reprend les commandes vues et revues de Peugeot/Citroën, notamment le bouton de démarrage, les lève-vitres, le levier de frein à main électrique, les commodos de phares et essuie-glace, les touches multifonctions du volant, ainsi que les curseurs de la boîte auto (ou de marche avant/arrière sur l'électrique) et du sélecteur de mode de conduite.

Livrés en série ici, les écrans sont également repris des cousins : si l'instrumentation s'avère assez lisible, fonctionnelle (avec différents affichages disponibles dont une carte GPS XXL ici) et bien intégrée dans des fûts typiques de la marque, le système multimédia/GPS est toujours long à la détente, et placé trop bas : même s'il est orienté vers le conducteur, consulter les différentes infos n'est pas toujours évident.

Cela posé, le charme opère avec un design en rondeur original, des aérateurs en forme de trèfle à quatre feuilles cher à la marque, et de jolies touches d'alcantara ici, y compris sur la planche de bord. Mieux, cette version Veloce pourra recevoir, comme notre modèle d'essai, de jolis baquets Sabelt aux maintiens renforcés. On regrettera toutefois que les parties hautes du mobilier soient recouvertes d'un plastique dur et brillant. En termes de qualité perçue, un 2008 fait mieux. Heureusement, le Junior n'est pas trop ambitieux côté tarifs, du moins en thermique, la version hybride 136 ch débutant à 29 500 €, contre 30 900 € pour le cousin français. Et un Opel Mokka 1.2 turbo 130 ch, toujours dépourvu de système d'hybridation, revient à peine moins cher. Bien que faisant également quelques petits efforts, les versions électriques du Junior demeurent chères dans l'absolu : à partir de 34 500 € pour la version 156 ch, bonus de 4 000 € déduit et... 42 900 € pour ce sportif Veloce.

Pour le reste, on retrouve les qualités et défauts intrinsèques de cette plateforme. Ainsi, les places arrière s'avèrent peu accueillantes avec des ouvertures étroites et un espace aux jambes limité, auxquels viennent s'ajouter un cruel manque de rangements (aucun bac dans les portières) et des poignées de maintien au plafond aux abonnés absents.

Heureusement, le coffre fait partie des plus volumineux de la catégorie avec 400 dm3. On apprécie aussi la présence d'un double-fond réglable en hauteur qui permet de compartimenter l'espace. Mieux, un compartiment sous le capot permet de séparer les câbles de recharge des bagages.