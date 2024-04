L’Alfa Romeo Milano renommé « Junior » pour ne pas fâcher le gouvernement italien !

La semaine dernière, Alfa Romeo levait le voile sur son nouveau SUV urbain. Son nom fait évidemment référence à la ville de Milan et joue sur la corde patriotique. Mais comme nous en parlions ce matin, la stratégie d’Alfa Romeo ne passe pas du tout auprès du gouvernement italien : il se trouve que l’engin sera fabriqué en Pologne et non pas en Italie, à l’usine de Tychy où sont également assemblés les Fiat 600 et autres Jeep Avenger avec lesquels il partage de nombreux éléments techniques.

Invoquant une loi protégeant les produits italiens empêchant de reprendre des noms tout en délocalisant leur fabrication, le ministre de l’industrie italien Adolfo Urso affirmait que l’utilisation du nom « Milano » serait carrément illégale dans le cas présent. Et le directeur général de Stellantis Carlos Tavares, entendu par Michel Holtz pour Caradisiac, vient de confirmer que le SUV allait changer de nom : il s’appellera finalement « Junior », en référence à la Giulia GT Junior commercialisée entre 1966 et 1974. Il n’existe aucun lien philosophique entre les deux puisque c’était un petit coupé compact.

Essayer d’apaiser les relations avec le gouvernement italien ?

Stellantis essaie ainsi de couper court aux polémiques en modifiant le nom de son nouveau SUV. Rappelons que Carlos Tavares et le gouvernement italien sont actuellement en conflit sur ces questions de la production en Italie. De son côté, le directeur général du groupe a demandé aux dirigeants transalpins de ne pas accepter d’usines des marques chinoises sur le sol italien, affirmant que cela pourrait affaiblir les marques européennes.