L'Alfa Romeo Milano n'a peut-être pas le droit de s'appeler comme ça

Milano, voilà le nom du tout nouveau SUV citadin d’Alfa Romeo disponible à la fois en version électrique et en variante thermique (dans un second temps). Le petit modèle de la marque de Stellantis joue la carte patriotique avec ce patronyme, mais il sera bien produit en Pologne à l’usine de Tychy comme d’autres modèles du groupe à la fiche technique très proche (les Jeep Avenger et Fiat 600).

Il n’en fallait pas plus pour énerver le gouvernement italien, dont le ministre de l’industrie Adolfo Urso estime que l’utilisation de ce nom est carrément illégale pour un produit conçu à l’étranger. Il s’appuie en effet sur une loi nationale réglementant le lien entre l’appellation des produits et leur lieu de production. Mise en place à l’origine pour interdire à des entreprises de fabriquer des fromages de type « Parmigiano Reggiano » dans des pays étrangers tout en gardant ce nom, cette loi ne permettrait pas à Alfa Romeo de vendre un Milano construit en Pologne d’après l’interprétation qu’en fait le ministre.

Tout un fromage

Alors que Carlos Tavares demandait récemment au gouvernement italien de ne pas accepter l’implantation d’usines de marques automobiles chinoises sur le sol du pays pour protéger les marques locales, l’exécutif transalpin exige de Stellantis davantage d’efforts pour produire ses voitures en Italie. Pour se justifier de la fabrication de l’Alfa Milano en Pologne, Carlos Tavares a déclaré que cette stratégie permettrait de le vendre « 10 000€ moins cher ».