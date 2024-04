Rémunération : Carlos Tavares s'explique

Le compte à rebours est lancé. Dans quelques heures, ce mardi à 14h, l’assemblée générale du groupe Stellantis va se réunir et valider, ou pas, la rémunération estimée à 36,5 millions d’euros de son patron pour la seule année 2023. Pourtant, en visite hier à l’usine de Tremery près de Metz, qui assemble notamment le moteur de la Citroën e-C3, Carlos Tavares. paraît serein. « On verra le résultat ». Une sérénité d’autant plus logique que le vote des actionnaires n'est que consultatif puisque le siège du groupe est hollandais et que Stellantis, et son conseil d’administration ne sont pas régis par le droit français.

Il exercerait une "emprise" sur le conseil d'administration

Il n’empêche. L’avis des actionnaires revêt une puissance symbolique (et médiatique) importante. D’ailleurs, bien avant l’AG, trois cabinets de conseils aux investisseurs se sont exprimés et ont jugé cette rémunération excessive. Dans la foulée, ils ont enjoint aux actionnaires de voter contre. Charles Pinel, directeur de Proxinvest, l’un des trois rebelles, estime carrément que Carlos Tavares exerce une « emprise sur le conseil d’administration ». Le terme fait sourire le patron du groupe qui ne livre pas ses méthodes supposées de gourou, mais réplique en expliquant que «90% de mon salaire est fait par les résultats de l’entreprise. Cela prouve qu’ils ne sont apparemment pas trop mauvais».

"Ma rémunération n'est pas acceptable ? Changez la loi et je la respecterai". Photo Caradisiac.

Cette rébellion d’actionnaires s’est pourtant traduite en 2022 par un vote contre la rémunération du directeur général. Et ce dernier en a tenu compte. « Nous avons effectué des corrections». Notamment en augmentant les émoluments des autres cadres dirigeants du groupe. Du coup, l’an passé, son salaire, de 23,5 millions d’euros, a été approuvé par 80% des actionnaires.

Seront-ils tout aussi cléments à son égard au cours de l’assemblée générale de ce mardi, malgré sa hausse de 56% sur un an ? Le directeur général se contente pour le moment de répondre à ses détracteurs que « «s’ils estiment que ce n’est pas acceptable, qu’ils fassent une loi, qu’ils modifient la loi et je la respecterai.» Tout en sachant parfaitement que la loi française ne s’appliquera pas à son propre cas.

Mais c’est également à l’occasion de sa visite à Tremery, que le directeur général de Stellantis a annoncé le changement de nom du SUV Alfa Romeo Milano rebaptisé Junior. « C’est une décision que nous avons pris au cours du week-end, pour apaiser les tensions avec le gouvernement italien ». Un gouvernement qui reproche à Alfa de vouloir utiliser illégalement le nom Milano, parce que le crossover est fabriqué en Pologne.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Mais cet arbre ne cache-t-il pas une forêt de discorde plus profonde ? Interrogé sur les accusations récurrentes du gouvernement Meloni, qui reproche à Stellantis de ne pas investir suffisamment dans la botte, Tavares répond. « Je ne veux pas faire la liste de tous nos investissements en Italie, car on me reprocherait de ne pas en faire assez en France ». Tellement lesdits investissements sont importants de l’autre côté des Alpes ? Toujours est-il qu’à Mirafiori en Italie, comme à Tremery dans l’Est ou à Douvrain dans le Nord de la France, les moyens mis en place pour passer du thermique à l’électrique sont visibles. Jusqu’au basculement total vers les watts ?

Pour le patron du groupe, plusieurs facteurs en décideront, et notamment les élections de juin en Europe, et de novembre aux États-Unis. « Je prendrais ma décision à la fin de l’année. Celle de continuer, de réajuster, ou de corriger la trajectoire jusqu’en 2028. Car je dois me projeter à l’horizon de trois ou quatre ans ». Sauf qu’en 2026, le mandat du patron de Stellantis, aujourd’hui âgé de 66 ans, s’achève. Sera-t-il reconduit ? Le vote de ce mardi par les actionnaires pourrait bien être un premier indice de la confiance qu’ils accordent aujourd'hui, et accorderont demain, à leur directeur général.