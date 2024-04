Honda e:NP2 & e:NS2 (2024) : encore des SUV électriques chinois

Honda ne fait pas partie des marques automobiles les plus à la pointe sur l’électrique, mais elle commence à étoffer sa gamme après l’échec de la citadine e jugée trop chère et dotée de batteries trop petites. Le constructeur japonais vient de lancer chez nous le e:Ny1, un SUV compact qui a d’ailleurs considérablement baissé son prix il y a quelques jours pour attirer les clients.

A l’occasion du salon de Pékin 2024, le constructeur japonais dévoile deux autres SUV électriques d’un format plus gros. Les e:NP2 et e:NS2 mesurent 4,78 mètres de long, soit trois centimètres de plus qu’un Tesla Model Y. Reposant sur l’architecture e:N F de Honda inaugurée par le e:Ny1, ils utilisent comme ce dernier des batteries d’une capacité brute de 68,8 kWh et développent un peu plus de 200 chevaux via un moteur électrique monté à l’avant et entraînant uniquement le train directeur.

Seulement pour la Chine ?

Ces e:NP2 et e:NS2 seront respectivement construits par GAC et Dongfeng en Chine, avec un design très proche l’un de l’autre et de petites différences pour les distinguer. Ils n’ont a priori pas vocation à venir chez nous et il faut dire que, même si Honda annonce une autonomie maximale de 545 km d’après le cycle d’homologation chinois très peu réaliste, ces véhicules disposent de batteries assez petites par rapport à celles des véhicules de taille similaire sur le marché actuel.