Retrouvez-nous demain pour découvrir en live la nouvelle Lexus UX300h

Lexus apporte de nouvelles améliorations à l’Ux. Sa version hybride 250h est remplacée par une 300h plus performante. En devenant 300h, l’UX gagne en puissance grâce à une nouvelle batterie tout en réduisant ses consommations. Son groupe motopropulseur hybride atteint désormais 199 ch (contre 184 ch pour l’Ux 250h). Ce gain s’explique par l’adoption d’un système hybride de cinquième génération dont la batterie nickel-hydrure métallique de 180 cellules et 216 volts laisse place à un nouvel accumulateur lithium-ion de 60 cellules de 222 volts.

Quant à la version à quatre roues motrices, elle prend aussi du muscle puisque le moteur électrique situé à l’arrière est nettement plus puissant, en passant de 5,3 à 30 kW (soit de 7 à 41 ch). En revanche, la puissance totale est identique à celle de la version à deux roues motrices avec 199 ch. Les performances légèrement améliorées avec 0 à 100 km/h en 8,1 s contre 8,5 s en 4x2 (7,9 s contre 8,7 s en 4x4). Dans le même temps, les consommations baissent de 12 % grâce notamment à la réduction du poids.

Le SUV compact concurrent des Audi Q3, BMW X1 et Mercedes GLA adopte (en option) une instrumentation numérique de 12,3 pouces, un écran tactile central de 8 pouces plus performant et un détecteur de fatigue placé sur le volant. D’autres équipements de sécurité font aussi leur apparition.

Le prix de départ de l’UX 300h reste stable à 41 990 € pour la version à deux roues motrices et 47 890 € pour la version à 4 roues motrices. Retrouvez nous dès demain pour découvrir en live la nouvelle Lexus UX300h.