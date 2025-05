Quelle grande routière essence d'occasion s'offrir sans se ruiner ?

Pour encore plus de plaisir, nous nous sommes concentrés sur les modèles à essence, avec à la clé parfois des moteurs six-cylindres, voire V8. Bien sûr, la grande majorité des grands rouleurs préféreront les diesel et leur appétit de chameau, mais pour les autres…

Nous avons sélectionné dix grandes berlines, dans une fourchette de prix allant de 10 000 à 20 000 €, avec un exemple supplémentaire à 15 000 €. Une " base de travail " qui va de la très singulière Citroën C6 à la classique Mercedes Classe E en passant par la pragmatique Renault Talisman, il y a en a pour tous les goûts. Des saveurs différentes se nichent aussi sous leur capot, en allant du sage quatre-cylindres turbo au turbulent V8 compressé.

Selon le type de motorisation et la marque choisis, les frais d’entretien et surtout de réparation ne seront pas les mêmes. Dans ce cas, n’hésitez pas à vous renseigner sur le prix des pièces (amortisseurs, bobines, distribution…) avant de vous lancer. De même qu’il est préférable de trouver le bon garagiste avant la voiture de ses rêves. D’ailleurs, munissez-vous de notre check-list afin d’écarter les occasions trop belles pour être vraies.

Selon le budget, deux générations sont envisageables. La première, dite C6 est un grand classique du design et peut abriter sous son capot un V8 discret, mais fort agréable à mener. Avec 15 000 € en poche ou plus, la C7 offre un design plus acéré, mais avec des motorisations plus sages. Dans les deux cas, ces deux autos se révèlent parfaites pour les longs trajets et restent relativement discrètes.

Exemple 10 000 € : C6 V8 4.2 Ambition Luxe de 2007 et 160 000 km

: C6 V8 4.2 Ambition Luxe de 2007 et 160 000 km Exemple à 15 000 € : C7 2.0 TFSI 180 ch Ambiente de 2012 et 110 000 km

: C7 2.0 TFSI 180 ch Ambiente de 2012 et 110 000 km Exemple à 20 000 € : C7 Avant V6 2.8 FSI S line de 2013 et 135 000 km

La Série 5 profite pleinement de l’effet youngtimer, si bien que pour un même budget, trois générations (E28, E34 et E39) s’offrent à vous. C’est aussi le cas de la E60, dont le design et la qualité de finition furent critiqués à sa sortie. Cela n’enlève en rien de ses qualités dynamiques et de la souplesse de ses motorisations. Mieux finie, la F10 offre aussi un plus fort contenu technologique et peut devenir particulièrement performante si votre porte-monnaie vous permet d’aller dénicher le six-cylindres de 306 ch de la 535i.

Exemple à 10 000 € : 525i E60 Sport de 2004 et 165 000 km

: 525i E60 Sport de 2004 et 165 000 km Exemple à 15 000 € : 528i F10 Luxury de 2013 et 150 000 km

: 528i F10 Luxury de 2013 et 150 000 km Exemple à 20 000 € : 535i F10 Luxe de 2011 et 160 000 km

Il s’agit de la berline la plus baroque de notre sélection, mais aussi la dernière voiture de luxe de la marque. Déjà considérée comme un collector, sa côte reste pourtant raisonnable puisque les premiers prix s’affichent à 8 000 €. Seulement, un bon nombre de mécaniciens refusent d’y mettre les mains et certaines pièces comme les vitres latérales sont déjà devenues rares. Pourtant, cette C6 a de quoi faire de l’œil avec son style inimitable et son confort impérial.

Exemple à 10 000 € : V6 de 2008 et 200 000 km

: V6 de 2008 et 200 000 km Exemple à 15 000 € : V6 Exclusive de 2007 et 150 000 km

: V6 Exclusive de 2007 et 150 000 km Exemple à 20 000 € : aucune offre

Rouler en Jaguar V6 à partir de 8 000 €, c’est possible. Peu diffusée et (déjà) oubliée, la XF a pourtant de l’allure en conservant le style des Jaguar des années 60 avec de véritables touches de modernité (des années 2010 bien sûr). Très plaisante à conduire, elle profite aussi de mécaniques nobles, voire très performantes puisque le V8 compressé de plus de 400 ch est disponible à 20 000 €. Attention au budget carburant…

Exemple à 10 000 € : V6 3.0 218 ch Premium de 2008 et 90 000 km

: V6 3.0 218 ch Premium de 2008 et 90 000 km Exemple à 15 000 € : V8 4.2 298 ch Luxe Premium de 2008 et 130 000 km

: V8 4.2 298 ch Luxe Premium de 2008 et 130 000 km Exemple à 20 000 € : SV8 416 ch de 2008 et 180 000 km

La branche luxueuse de Toyota ne réalise pas de volume immense en France, loin de là. S’orienter vers une GS s’apparente presque à la quête du Graal tant les exemplaires sont rares sur le marché. Si les premiers prix débutent à seulement 7 000 €, les gros kilométrages sont systématiques. Il ne faut pas hésiter à s’approcher des 20 000 € pour un compteur moins garni. Toutefois, cette grande berline se révèle très bien construite, fiable et économe en carburant grâce à sa technologie hybride.

Exemple à 10 000 € : 300h Business de 2015 et 340 000 km

: 300h Business de 2015 et 340 000 km Exemple à 15 000 € : 300h Executive de 2016 et 250 000 km

: 300h Executive de 2016 et 250 000 km Exemple à 20 000 € : 450h Sport de 2014 et 180 000 km

Comme pour la BMW Série 5, la Classe E est un véritable classique dont toutes les générations plaisent. Pour un même budget, vous pourrez faire un saut dans les 80, 90 ou 2000. Si la E codée W211, au style très fluide est disponible à des tarifs très raisonnables, celle d’après, la W212 moins bien perçue en termes de look reste une auto bien construite et agréable, et les exemplaires à 20 000 € profiteront d’un kilométrage relativement faible.

Exemple à 10 000 € : W211 280 Classic de 2007 et 160 000 km

: W211 280 Classic de 2007 et 160 000 km Exemple à 15 000 € : W212 350 Elegance Executive de 2012 et 204 000 km

: W212 350 Elegance Executive de 2012 et 204 000 km Exemple à 20 000 € : W212 250 Executive de 2015 et 80 000 km

Pour beaucoup, Porsche est un mythe, mais doit aussi le rester pour certains. La Panamera de première génération se déniche à partir de 20 000 €. Un prix qui donne envie de sauter le pas, même si les compteurs sont bien garnis. Seulement, l’entretien et surtout les pièces de remplacement d’un modèle de la marque coûtent une petite fortune. S’offrir une Panamera peut vite devenir une équation difficile à maintenir financièrement. Un point à ne jamais oublier, d’autant qu’un exemplaire non suivi par la marque, ou par un spécialiste de marque, perdra de sa valeur.

À partir de 20 000 € : V6 250 ch de 2011 et 240 000 km

Elle ne fait pas partie des modèles les plus prestigieux de notre sélection. Pourtant, la Talisman profite de véritables qualités dynamiques, d’un confort appréciable, d’une belle habitabilité, et de tarifs très attractifs. On peut toutefois lui reprocher des pépins électroniques et un manque évident d’image face aux concurrentes allemandes, mais un haut de gamme Initiale de 200 ch pour 15 000 €, cela donne à réfléchir, non ?

Exemple à 10 000 € : Estate TCe 150 ch Business de 2018 et 190 000 km

: Estate TCe 150 ch Business de 2018 et 190 000 km Exemple à 15 000 € : TCe 200 ch Initiale Paris de 2017 et 125 000 km

: TCe 200 ch Initiale Paris de 2017 et 125 000 km Exemple à 20 000 € : TCe 160 ch Intens de 2021 et 65 000 km

Plutôt discrète, la Superb n’en est pas moins une grande berline accomplie. Très spacieuse et profitant d’un grand coffre, elle offre beaucoup d’aisance à ses occupants quelle que soit la génération. De plus, il n’y a pas besoin de casser sa tirelire, loin de là pour se l’offrir puisque les prix débutent à 5 000 €. Néanmoins, il est préférable d’y consacrer un budget plus important pour s’orienter vers la troisième génération aux équipements plus modernes. De plus, les exemplaires n’ont pas cumulé de gros kilométrages et les mécaniques sages assurent une certaine économie d’utilisation et d’entretien.

Exemple à 10 000 € : Superb II 1.8 TSI 160 ch Praha de 2010 et 130 000 km

: Superb II 1.8 TSI 160 ch Praha de 2010 et 130 000 km Exemple à 15 000 € : Superb III Combi 1.4 TSI 150 ch Style de 2016 et 140 000 km

: Superb III Combi 1.4 TSI 150 ch Style de 2016 et 140 000 km Exemple à 20 000 € : Superb III 1.4 TSI 150 ch Sportline de 2018 et 100 000 km

Si l’Arteon est techniquement une Volkswagen Passat, elle permet de rouler différemment et de se distinguer grâce à sa longueur accrue et son profil de berline coupé. Plutôt récente, elle ne se déniche pas sous les 18 000 €, mais elle bénéficie d’équipements modernes, d’une belle qualité de finition, d’un bel espace à bord et de moteurs plutôt raisonnables afin de préserver le porte-monnaie.

Exemple à 20 000 € : 1.5 TSI 150 ch R-line Exclusive de 2018 et 155 000 km

