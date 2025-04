La nouvelle Lexus ES est un haut de gamme hybride ou électrique

Comme prévu, Lexus dévoile la huitième génération de sa berline ES au salon de Shanghai 2025 actuellement couvert par Alan Froli. Mais à cette occasion, la division premium de Toyota change sa stratégie.

Fini le temps où la Lexus ES concurrençait seulement les BMW Série 5 et autres Mercedes Classe E, laissant la grande LS s’attaquer aux limousines du segment supérieur (BMW Série 7, Mercedes Classe S, Audi A8). La LS va disparaître du catalogue et cette ES grossit sensiblement pour se positionner à mi-chemin entre le segment des routières et celui des vraies limousines.

Plus grosse qu’une BMW Série 5

Avec une longueur de 5,14 mètres, la nouvelle Lexus Es est en effet plus grosse que les Audi A6, Mercedes Classe E et autres BMW Série 5. Et elle ne rend que quelques centimètres aux limousines du genre de la Mercedes Classe S. Côté design, elle surprend en n’arborant pas une calandre gigantesque comme la plupart des Lexus récentes. Elle affiche un design agressif mais un peu générique aussi.

A l’intérieur, la nouvelle ES inaugure le Lexus Multimedia et arbore une planche de bord très épurée et dotée d’une grande tablette tactile centrale en plus du combiné d’instrumentation de 12,3 pouces.

Hybride ou électrique

L’ES laissera le choix entre deux types de motorisations : les ES 300h et 350h utiliseront un groupe motopropulseur hybride simple (en traction) avec un quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres développant respectivement 201 et 247 chevaux (4 roues motrices en option), alors que les ES 350e et ES 500e sont 100% électriques et développent respectivement 224 et 343 chevaux (en traction pour la première et 4 roues motrices pour la seconde qui possède deux moteurs). On ne connaît pas encore les capacités de la batterie pour ces ES électriques, mais on en saura plus d’ici l’arrivée du modèle en Europe (probablement d’ici la fin de l’année au plus tard).