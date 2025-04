Une nouvelle berline Lexus en approche

On l’avait peut-être un peu oublié chez nous mais Lexus continue de proposer des berlines dans sa gamme. Si la marque premium de Toyota n’est plus présente sur le segment des BMW Série 3 et autres Mercedes Classe C, elle reste bien sur le segment supérieur (BMW Série 5, Mercedes Classe E, Audi A6) avec son ES et sur celui des limousines (BMW Série 7, Mercedes Classe S, Audi A8) avec sa grande LS.

Le véhicule dont vous pouvez deviner la silhouette dans l’image ci-dessus (et dans la vidéo ci-dessous) est la toute nouvelle génération de la berline ES, ce modèle s’inscrivant toujours dans la catégorie des routières de taille intermédiaire. Après une carrière démarrée en 2019, la mouture actuelle va donc tirer sa révérence en ayant connu pas moins de trois mises à jour techniques.

Une voiture « électrifiée »

Lexus ne communique pour l’instant aucune information technique à propos de cette nouvelle ES, précisant simplement qu’elle « bénéficiera de nouvelles technologies d'électrification sophistiquées et, conformément à la réputation de la Lexus Es, offrira des niveaux de confort et de silence qui feront référence ».

Elle affiche en tout cas une partie arrière façon « fastback » et semble aussi disposer d’optiques très étirées à l’avant.

Rendez-vous le 23 avril en Chine

C’est au salon de l’automobile de Shanghai 2025 que Lexus lèvera officiellement le voile sur cette nouvelle berline ES. A cette date, on connaîtra aussi les caractéristiques techniques de sa version européenne.