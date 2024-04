Les EDPM (engins de déplacement personnel motorisés) sont (ENFIN) soumis au Code de la route

Les EDPM ont depuis quelque temps vu la réglementation les encadrer. Ils restaient encore quelques zones d’ombre. C’était d’ailleurs l’une des raisons avancées par Olivier Prévost, P.-D.G. de Yamaha Europe concernant le refus de la firme japonaise de se lancer dans ce business. Désormais, les choses sont carrées comme disent les jeunes. Carrées et donc encadrées via un arrêté.

Les pistes cyclables obligatoires pour les trottinettes électriques (et autres EDPM)

Les voies cyclables sont autorisées aux EDPM et même plus puisque ces derniers sont obligés de les emprunter si elles sont disponibles. Ainsi, les panneaux C113 et B22a qui sont respectivement un carré bleu et un rond bleu avec un vélo blanc. Vous le savez : le panneau rond est une obligation, le carré est une recommandation.

Dans le cas des EDPM, les deux impliquent une obligation.

Et comme ils seront sur ces pistes, ils devront en respecter la signalétique à savoir : passage piéton, cédez le passage, stop et feux.

Le fameux panneau M12 s’applique enfin aux trottinettes

Le panneau M12 est un triangle inversé (sommet vers le bas) entouré de rouge, avec un vélo jaune dessus et des flèches directionnelles. En cas de feu rouge, sous réserve que le passage soit dégagé et qu’aucun piéton ne soit engagé, le cycliste la possibilité de passer le feu pour suivre l’une de ces directions. Ce n’est pas donc pas l’autorisation de griller le feu, mais la possibilité de passer lorsque les conditions sont remplies.

Dans la réalité, ces panneaux sont situés sous les feux pour lesquels continuer selon le sens de la flèche n’engendre aucun croisement avec un autre véhicule.

Ces panneaux s’appliquent donc aux EDPM.

Un équipement réfléchissant de nuit

Ce n’est pas nouveau et c’est du bon sens. La nuit ou en cas de visibilité insuffisante, y compris en agglomération, les utilisateurs d’EDPM doivent être équipés d’un gilet réfléchissant et d’éclairages. La bonne nouvelle vient des trottinettes électriques qui s’équipent toutes peu à peu de feux clignotants et qui, de toutes les façons, embarquent des éclairages à l’avant et à l’arrière. D’ailleurs, certains modèles usent et abusent des Leds multicolores.

À l’instar des vélos, les catadioptres et l’avertisseur sonore sont obligatoires lors de la vente de l’engin.

Cela signifie qu’il vaut mieux toujours être vêtu d’un équipement réfléchissant, puisque soumis à l’approbation de la personne qui souhaiterait vous verbaliser.