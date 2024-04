Devinez d'où vient la nouvelle Abarth 1300 OT (2024)

Il n’y a plus que des modèles électriques dans la gamme d’Abarth : la 500e et sa très modeste cavalerie (155 chevaux sous le capot et pas un de plus), mais aussi la 600e également équipée d’un bloc électrique (qui n’a d’ailleurs toujours pas été officiellement présentée). Vous attendez une version thermique comme au bon vieux temps de la petite 595 et de la Spider 124 ? Vous pouvez toujours rêver car la marque ne prévoit aucune nouveauté à énergie fossile.

Et pourtant, la nouvelle Abarth que vous pouvez voir ici est bien équipée d’un moteur essence. Un bloc de 1,7 litre turbo en quatre cylindres plus précisément, installé en position centrale arrière dans une monocoque en fibre de carbone. Vous trouvez que cette archtecture ressemble à celle de l’ancienne Alfa Romeo 4C ? Bien vu car il s’agit précisément de la base technique de la super-sportive italienne commercialisée entre 2013 et 2020. Avec un design entièrement différent qui évoque celui de l’Abarth 1300 OT originelle, une voiture de course de la fin des années 60.

Un anniversaire qui coûtera sans doute très cher

Cette nouvelle 1300 OT a précisément été conçue pour fêter les 75 ans d’Abarth, avec une production limitée à cinq exemplaires et un prix qu’on imagine très élevé. Abarth avait d’ailleurs réalisé un exercice du même genre en 2021 pour célébrer ses 70 ans, via la 1000 SP moderne également basée sur l’Alfa Romeo 4C.

Des comme ça, on n’en verra pas souvent sur la route. S’agira-t-il de la toute dernière Abarth thermique de l’histoire ? Les Nostalgiques espèrent peut-être un dérivé de l’hypothétique future Fiat 500 électrique convertie en thermique, même si cela nous paraît assez peu probable.