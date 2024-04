Les voitures neuves exposées lors des salons automobiles sont généralement placées sur leurs stands dans un paramétrage spécial, conçu pour rendre impossible leur démarrage en cas de manipulations par les visiteurs installés à l’intérieur. Pour d’évidentes raisons de sécurité, ce paramétrage permet d’éviter qu’un individu mal intentionné puisse démarrer et faire bouger le véhicule (ou le faire avancer accidentellement).

Une voiture en exposition percute des visiteurs d’un salon automobile

C’est pourtant exactement ce qui vient de se produire au salon réservé aux véhicules à énergies nouvelles de Nankin en Chine, sur le stand de la marque Zeekr. Un exemplaire du SUV X, un véhicule conçu et assemblé par la division du groupe Geely, a soudainement démarré pendant l’exposition et avancé. Il a percuté deux autres véhicules et a renversé cinq visiteurs du salon sur sa route (dont un enfant), les blessant.

Une préparation mal organisée

La marque Zeekr a immédiatement communiqué sur les réseaux sociaux chinois pour expliquer les causes de l’incident : le véhicule n’aurait pas été préparé de la façon nécessaire et n’était pas configuré dans son mode « salon ». Un visiteur du salon a ainsi pu le démarrer et le faire avancer. On se demande tout de même s’il ne faudrait pas prévoir d’engager la responsabilité de quelqu’un qui décide de s’installer au volant d’une voiture dans un évènement de ce genre, puis de le démarrer et de ne pas réagir en le voyant avancer…