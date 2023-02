C'est parti pour le Jeep Avenger

Inutile de dire qu’on parle ici d’un modèle très attendu sur notre marché. Déjà présent sur le segment des SUV citadins depuis 2014 avec le Renegade, Jeep lance un nouveau modèle encore plus compact et idéalement calibré pour l’Europe. L’Avenger adopte une plateforme très proche de celle des Peugeot 2008 et autres Opel Mokka, affiche des dimensions de poche (seulement 4,08 mètres de long, une grosse Renault Clio !) et n’offrira qu’une motorisation 100% électrique en France (identique à celle du récent DS 3 E-Tense).

Les choses commencent assez bien pour le petit nouveau du constructeur américain : il a récemment été élu « voiture de l’année 2023 » par le jury de l’élection Car of The Year et Jeep a déjà enregistré plus de 10 000 commandes depuis le mois de décembre. Il vient de démarrer sa production dans son usine, située à Tychy en Pologne.

A partir de 36 500€

Rappelons que ce nouveau Jeep Avenger coûtera chez nous 36 500€ dans sa finition de base « Avenger », disposant déjà d’un équipement correct (encore heureux à ce prix tout de même assez élevé). Il coûte seulement 2 000€ de moins que la Peugeot e-208 de base dotée d’une motorisation moins puissante et de batteries un peu plus petites, ce qui devrait lui permettre de convaincre des clients grâce à son design plaisant et sa silhouette de vraie Jeep.