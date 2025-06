Chez Leasys, l’électrique moins cher que le thermique mais seulement sur des véhicules Stellantis

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Dans un marché des flottes tendu, la société de location longue durée, Leasys France, joint-venture entre Stellantis et Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, intensifie ses efforts en direction de l’électromobilité.

Pour accompagner ses clients à décarboner leurs flottes, Leasys lance e-Move. Un label interne qui certifie qu’un véhicule électrique est pour l’entreprise, plus avantageux que son équivalent thermique en termes de coût total de détention. Ce TCO englobe tous les coûts liés à la possession du véhicule (loyers, utilisation, maintenance, dépannage, éventuelles primes …).

L’électrique moins cher que le thermique...

Pour permettre l’analyse des coûts de possession des véhicules, Leasys s’appuie sur l’outil TCO Scan qui permet de comparer les coûts de détention entre deux véhicules. Pour prouver ses promesses, le loueur présente quatre exemples concrets. Sur un engagement de 36 mois et 45 000 km1 l’e-2008 Style (545 € / mois) affiche un coût total de détention inférieur de 47 € que son équivalent thermique, l’ë-C3 Aircross Plus (480 € /mois) se veut 69 € inférieur, le Grandland business électrique (570 € / mois) revient à 77 € de moins que son équivalent thermique. Concernant le VUL E-Scudo Fourgon Taille M. (330 € / mois), le gain affiché est de 148 €.

... Primes CEE comprises

Il est à noter que ces calculs incluent les primes CEE réintégrés dans les loyers. L’engagement Leasys, concerne uniquement les modèles électriques du groupe Stellantis. Une manière pour le groupe automobile de booster les ventes de ses modèles électriques dans un marché sacrément secoué.

Uniquement sur les modèles Stellantis

Sur les cinq premiers mois de l’année, le marché des flottes connaît un recul de 8,25 %. Côté motorisation, les ventes de véhicules électriques ont progressé de + 6,08 %, loin de compenser la baisse totale du marché où les voitures ont de plus en plus de mal à être écoulée. Stellantis entend profiter de sa joint-venture Leasys pour accélérer l'immatriculation de voitures électriques maison et se positionner aux avants postes d'un marché des flottes toujours soutenu par l'électrique. En espérant y grignoter quelques avantages sur la concurrence chinoise, mais aussi européenne.