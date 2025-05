La patiente percée des marques chinoises sur le marché des entreprises

Au 1er trimestre 2025, il s'est immatriculé « 1 465 véhicules électriques chinois (VP et VUL), via sept constructeurs différents, ce qui représente 0,81 % du marché entreprise contre 0,57 % en 2024 » selon les chiffres AAA data/Arval Mobility Observatory.

Le durcissement des avantages en nature, qui conditionne les abattements sur les modèles électriques ne semble pas perturber la marche en avant des marques chinoises. Aucune d’entre elles ne bénéficie de l’éco-score sans que cela ne freine leur actuelle progression sur le marché.

Compétitifs même sans éco-score

« Le fait de ne pas être éligible à l’éco-score peut apparaître à première vue comme une difficulté. Mais il ne faut pas oublier qu’en B2B, le TCO (coût global de possession) du véhicule est un élément important pour les entreprises. Malgré tout nous restons compétitifs par rapport à un véhicule fabriqué en Europe. Nos prix d’achat négociés (dès 22 990 € prix public avant remise NDLR) permettent de rester dans le jeu » explique à Carardisiac Sébastien Manczak, responsable des ventes aux sociétés MG Motor France dont la marque demeure en tête des véhicules chinois les plus vendus en B2B juste devant son concurrent Byd.

Sur le premier trimestre 2025, MG Motor compte 596 immatriculations. « Avec 1 500 commandes enregistrées début avril, nous avons réalisé en trois mois ce que nous avions mis 10 mois à faire précédemment » précise Sébastien Mancsak dont l’objectif est de réaliser « environ 30 % de volume en BtoB, dont la moitié en location courte durée.» Soit environ 10 000 immatriculations sur l’ensemble de l’année. Sur les trois premiers mois de l'année, la MG ZS Hybrid+ s'impose comme le modèle de la marque le plus immatriculé en entreprise (avec 203 unités). Ce qui la place à la 41e place du segment des hybrides non rechargeables, bien loin derrière les Peugeot 3008 III (4 749 unités) et 2008 II (3 2 534 immatriculations) leaders du segment.

BYD une entrée remarquée

Deuxième marque chinoise, par son volume sur le marché B2B, BYD a plus que décupler ses ventes entreprise avec 1 774 véhicules immatriculés en 2024 contre 141 l’année précédente. Avec 500 unités écoulées lors des trois premiers mois de l’année, le constructeur de Shenzhen est en passe de battre son propre record en 2025. Les nouvelles solutions de financement mises en place CA Auto Bank, après avoir signé des partenariats avec Arval et Ayvens, devraient permettre d’élargir sa diffusion aux professionnels. Laurent Dutot, directeur des ventes entreprises chez BYD France ne cachait d’ailleurs pas la nouvelle puissance de la marque dont les ventes aux sociétés représentent 35 % des immatriculations. « Cela nous a permis de capter des clients grands comptes comme Veolia, Citys Média, Onet ou SGS » explique-t-il dans les colonnes de Flottes Automobiles.

La pénétration des véhicules chinois en B2B s'avère moins forte que sur le marché national global où avec 9 633 unités sur les trois premiers mois de l’année, les marques de l'Empire du milieu cumulent 1,94 % de parts de marché total contre 1,55 % (4 539 unités) en 2024. cela peut s'expliquer par lze fait qu'il n'est pas facile d'entrer sur un marché à entreprise relativement conservateur, mais aussi parce qu'en tant que nouveaux acteurs, ils doivent prouver leur capacité à répondre aux attentes des entreprises. La confiance se gagne plus qu'elle ne se donne.