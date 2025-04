MG : " nous sommes devenus une alternative intéressante pour les flottes "

Au 1er trimestre 2025, il s'est immatriculé 1 465 véhicules électriques chinois (VP et VUL) sur le marché des flottes. Soit 0,81 % du marché à entreprise, contre 0,57 % en 2024.

Contenue mais régulière cette montée en puissance profite en premier lieu à MG Motor, leader des constructeurs chinois avec 1 500 commandes depuis le premier janvier. Sébastien Manczak, responsable des ventes aux sociétés MG Motor France, développe pour Caradisiac la stratégie de la marque et ses objectifs pour 2025.

Est-ce compliqué d'attaquer le marché des flottes où les habitudes d’achat sont bien ancrées ?

Nous sommes sur notre cinquième année de présence en France. Or s’implanter sur les flottes cela demande du temps. Le marché des entreprises était très compliqué avant le COVID. L’attitude de certains constructeurs qui, face aux problèmes d'approvisionnement, ont préféré jouer les canaux rentables, plutôt que le BtoB, a changé la donne. Les loueurs longue durée ont multiplié leur sourcing. Nous sommes devenus une alternative intéressante pour eux. MG grâce à ses 200 points de vente et de livraison dans toute la France apporte une garantie sur la distribution. Par ailleurs, pour l’après-vente et l’entretien, avec notre centre de stockage près de Valenciennes 80 % des pièces sont livrables sous 48 heures Enfin la garantie de nos modèles 150 000 km / 7 ans, rassure le client sur l’engagement et la solidité de la marque.

Après avoir réalisé jusqu’à 90 % de ses ventes en électrique, la marque est aujourd’hui portée par les modèles hybrides. Est-ce un basculement de stratégie ?

2024 était une année de rupture. Il y a un an, nous avions encore une gamme à 90 % électrique et 10 % en PHEV, plus un ZS essence. Nous avons alors lancé la MG3 et ZS en hybride et notre nouveau MG HS en PHEV. Des modèles qui répondent à l’attente du marché et cela se ressent positivement sur nos commandes. Cette année nous allons proposer une nouvelle gamme électrique avec la MG5 ce printemps et la MG6 en septembre. De fait nous sommes de plus en plus perçus comme une marque généraliste, ce qui ouvre de nouvelles perspectives commerciales.

Le marché de l’électrique a progressé de 42 % sur les flottes au cours du premier trimestre le fait que vos modèles ne bénéficient pas de l’écoscore est-il un handicap commercial ?

Le fait de ne pas être éligible à l’écoscore peut apparaître à première vue comme une difficulté. Mais il ne faut pas oublier qu’en B2B, le TCO (coût global de possession) du véhicule est un élément important pour les entreprises. Malgré tout nous restons compétitifs par rapport à un véhicule fabriqué en Europe. Nos prix d’achat négociés (avec remise NDLR) permet de rester dans le jeu.

Quel est l'objectif de MG France sur le marché des flottes en 2025 ?

En milieu d’année 2024 nous étions entre100 et 150 commandes par mois, à partir de novembre nous sommes montés à 500 commandes et là sur le premier trimestre 2025 nous sommes à environ 1 500 commandes ( 596 immatriculations au 31 mars source AAA Data NDLR). Nous avons réalisé en trois mois ce que nous avions mis 10 mois à faire précédemment. L’objectif est de réaliser environ 30 % de notre volume en BtoB, dont la moitié en location courte durée. Ce qui représente environ 10 000 immatriculations.