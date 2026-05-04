Comment économiser 50€ sur votre plein de carburant à partir du 27 mai

Après avoir initialement refusé l’idée de faire un geste en ces temps de hausse des prix consécutivement à la guerre en Iran, le gouvernement avait finalement promis une nouvelle aide pour les Français les plus touchés par cette forte inflation à la pompe.

Comme annoncé il y a quelques jours, le gouvernement va bien mettre en place un « chèque carburant » pour ceux qui en ont le plus besoin. La mesure a été publiée au journal officiel ce samedi et on en connaît enfin les précisions : elle ne s’adresse pas du tout à tout le monde, pour d’évidentes raisons de limitation de l’enveloppe budgétaire nécessaire à son application. Le but est de se concentrer sur trois millions de Français et non pas de permettre à tout le monde d’accéder à du carburant moins taxé (comme ça avait été le cas en 2022).

Gros rouleurs aux petits moyens seulement

L’idée de cette nouvelle aide ? Permettre aux plus gros rouleurs du pays, ceux qui doivent parcourir de longues distances en voiture pour leur travail tous les jours, de toucher 50€.

La mesure ne s’adresse qu’aux Français aux moyens limités, avec un revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 880 euros. C’est-à-dire avec un salaire net de 1 508€ au maximum pour une personne seule, mais les ménages à y avoir droit seront tout de même nombreux car la limite sera de « 3 771 euros pour un couple avec un enfant et de 4 525 euros pour un couple avec deux enfants » comme le rappellent les journalistes de Public Senat.

Pour y avoir droit, il faudra parcourir tous les jours plus de 15 kilomètres dans le cadre de son travail, ou plus de 8 000 kilomètres par an. Cette aide exclut bien évidemment tous les trajets personnels, mais aussi les personnes soumises à l’impôt sur la fortune immobilière.

Rendez-vous le 27 mai et attention aux contrôles

Pour demander le versement de ces 50€ d’aide, il faudra se rendre sur le site impots.gouv sur son espace personnel où une section dédiée sera mise en ligne le 27 mai. Le formulaire sera disponible pendant deux mois et permettra de renseigner son état civil, son numéro fiscal mais aussi son numéro d’immatriculation et le numéro de carte grise correspondant. L’aide sera accordée une seule fois pour un même véhicule.

Le système se base sur une simple déclaration sur l’honneur, mais l’administration précise que des contrôles pourront suivre dans les cinq ans. En principe, il est donc possible de se faire rattraper en cas de fausse déclaration.